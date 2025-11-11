Μια σημαντική προσωπικότητα της σύγχρονης ρωσικής τέχνης, ο Έρικ Μπουλάτοφ, ιδρυτής του κινήματος Sots Art, (κατεύθυνση της μεταμοντέρνας τέχνης που γεννήθηκε στη Σοβιετική Ένωση την περίοδο της στασιμότητας, επί ηγεσίας του Λεονίντ Μπρέζνιεφ) που αντετίθετο στον σοβιετικό ρεαλισμό, πέθανε στο Παρίσι σε ηλικία 92 ετών, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) η Ρωσική Ακαδημία Καλών Τεχνών.

Ο Μπουλάτοφ, «ένας από τους ιδρυτές του εννοιολογισμού της Μόσχας και της Sots Art, πέθανε την Κυριακή (9/11) στο Παρίσι, σύμφωνα με τη σύζυγό του», δήλωσε στο AFP μια εκπρόσωπος της Ακαδημίας, της οποίας ήταν επίτιμο μέλος.

Τα έργα του, κυρίως συναρμολογήσεις που συνδέουν την εικόνα και τη γλώσσα, αντλούν σε μεγάλο βαθμό έμπνευση από την εικονογραφία του σοβιετικού καθεστώτος. Του έχουν χαρίσει πολυάριθμες ατομικές εκθέσεις παγκοσμίως.

Η τυπογραφία συχνά κρύβει τον γαλάζιο ουρανό, τις φιγούρες, τα τοπία και τα πολύχρωμα αστικά περιβάλλοντα.

Ο Μπουλάτοφ οικειοποιείται με τολμηρή ειρωνεία τύπους και συνθήματα που ήταν πανταχού παρόντα στην ΕΣΣΔ , όπως το «Δόξα στο ΚΚΣΕ» (Κομμουνιστικό Κόμμα της ΕΣΣΔ), «Απαγορεύεται η είσοδος» – προκειμένου να τα ανατρέψει καλύτερα και να φωτίσει τη χρήση της γλώσσας ως μέσου ελέγχου του καθεστώτος.

Γεννήθηκε το 1933 στην πόλη Σβερντλόφσκ (σήμερα Γιεκατερίνεμπουργκ, στα Ουράλια ) σε μια οικογένεια κομμουνιστών και αποφοίτησε από το Ινστιτούτο Τεχνών ονόματι Σούρικοφ στη Μόσχα το 1958.΄Αρχισε την καριέρα του εικονογραφώντας παιδικά βιβλία, επηρεασμένος από τη ρωσική πρωτοπορία (αβανγκάρντ) των αρχών του 20ού αιώνα.

Η ζωγραφική του επηρεάστηκε αργότερα από την Ποπ Αρτ, την οποία ανακάλυψε το 1957 στο Φεστιβάλ Νεολαίας στη Μόσχα. Μέσω μιας ομάδας που σχημάτισε τη δεκαετία του 1960, με την ονομασία «Σρέτενσκι Μπουλβάρ» (η διεύθυνση όπου συναντιόντουσαν οι καλλιτέχνες), ο Έρικ Μπουλάτοφ έγινε εξέχον μέλος των εννοιολογιστών της Μόσχας, ανεπίσημων καλλιτεχνών που αντιτίθεντο στον σοσιαλιστικό ρεαλισμό.

Παρότι είχε τον θαυμασμό των διανοουμένων, παρέμενε ένας παρεξηγημένος καλλιτέχνης στην ΕΣΣΔ και άγνωστος στη Δύση. Μόνο με την Περεστρόικα, το οικονομικό και κοινωνικό άνοιγμα που ξεκίνησε ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ το 1985, βγήκε από την αφάνεια. Το 1988, συμμετείχε στην επίσημη σοβιετική αντιπροσωπεία για την Μπιενάλε της Βενετίας.

Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη και αργότερα το 1992 στο Παρίσι με τη σύζυγό του.

Το 2016 το ζεύγος συλλεκτών έργων τέχνης Γιεκατερίνα και Βλαντίμρι Σεμινικίνε δώρισαν το έργο του «Δόξα στο ΚΚΣΕ» στο κέντρο Πομπιντού στο Παρίσι.

Γνωστός στη Ρωσία ως ο ιδρυτής της ρωσικής ποπ αρτ και του φωτορεαλισμού, ο ζωγράφος είχε επισκεφθεί αρκετές φορές την πατρίδα του για να εκθέσει τα έργα του.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Επιμέλεια: Κάτια Χριστίδου