Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν φέτος οι Αθηναίοι: μια ειδική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου με ύμνους και θρήνους των Παθών του Χριστού σε ένα από τα πιο ιστορικά θέατρα της πρωτεύουσας, το Θέατρο Ακροπόλ, την Τετάρτη 1η Απριλίου 2026.

Ο Πέτρος Γαϊτάνος είναι πτυχιούχος με «Άριστα» της Βυζαντινής Μουσικής, την οποία μελετά και καταγράφει εδώ και δεκαετίες. Ασχολούμενος με την υψηλή τέχνη, είναι ο μοναδικός καλλιτέχνης στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, που με αγάπη και συνέπεια πραγματοποιεί συναυλίες με ύμνους μέσα σε θέατρα και ναούς. Ερμηνευτής σύγχρονος της αρχαίας αυτής μουσικής και ποίησης υπηρετεί με σεβασμό μέσα από την τέχνη του, την πιο υψηλή ανάγκη του ανθρώπου να δοξολογήσει τον Θεό, σε κοινωνία με τον Δημιουργό και τον συνάνθρωπο.

Πολλές είναι οι συναυλίες που έχει δώσει και σε μεγάλους προσκυνηματικούς ναούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με κοινό εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες και ξένους ακροατές. Έχει, επίσης, προσκληθεί από πολλές Ιερές Μονές, στο πνευματικό έργο των οποίων έχει συμβάλει επανειλημμένα, ενώ έχει ερμηνεύσει θρησκευτικούς ύμνους στα σημαντικότερα προσκυνήματα της Ορθοδοξίας ανά τον κόσμο.

Επιπλέον, έχει κυκλοφορήσει έως τώρα 80 δίσκους θρησκευτικού περιεχομένου, οι περισσότεροι εκ των οποίων έγιναν χρυσοί και πολλαπλά πλατινένιοι. Είναι, μάλιστα, ο μοναδικός καλλιτέχνης στην Ιστορία της Βυζαντινής Μουσικής, που έχει σημειώσει τεράστιες πωλήσεις δίσκων με ύμνους, πωλήσεις που έχουν ξεπεράσει σήμερα τα δύο εκατομμύρια (2.000.000), ενώ στις συναυλίες του συρρέουν χιλιάδες κόσμου όλων των ηλικιών. Τις συναυλίες του με ύμνους έχουν παρακολουθήσει, ζωντανά, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι, σε όλο τον κόσμο.

Το πρόγραμμα της φετινής συναυλίας αποτελείται από εκκλησιαστικούς ύμνους που, όπως προαναφέρθηκε, αφηγούνται και υμνούν τα Πάθη του Κυρίου: από την είσοδό Του στα Ιεροσόλυμα, τον Μυστικό Δείπνο, την Προδοσία, τη Σύλληψη, την Καταδίκη, τη Σταύρωση, την Ταφή και την Ανάστασή Του, όπως και κάποιους θρήνους της δημοτικής μας παράδοσης. Το μουσικό αφηγηματικό αυτό οδοιπορικό εστιάζεται και αποκαλύπτει μέσα από βιβλικά κείμενα και ύμνους τη λυτρωτική για τον άνθρωπο σημασία των Παθών του Ιησού Χριστού.

Στη συναυλία οι ύμνοι ερμηνεύονται εναλλάξ από τον Πέτρο Γαϊτάνο και τη χορωδία. Ακούγονται μεταξύ άλλων οι ύμνοι : «Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται», «τον Νυμφῶνά Σου βλέπω», το «Τροπάριον τῆς Κασσιανής», «Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου», «Ἐξέδυσάν με», «Ἡ Ζωὴ ἐν τάφῳ», «Ἄξιόν ἐστί», «Αἱ γενεαὶ πᾶσαι», «Ὦ γλυκύ μου Ἔαρ» κ.α., αλλά και θρήνοι όπως: «Σήμερα μαύρος ουρανός», «Βλέπεις εκείνον τον γυμνό» κ.α.

Μεταξύ των ύμνων παρεμβάλλονται αφηγήσεις με χωρία των Ευαγγελίων, αλλά και Προφητείες από την Παλαιά Διαθήκη.

Η καλλιτεχνική εμπειρία μυεί τον κόσμο στο ευλογημένο και λυτρωτικό αυτό πανηγύρι και οι ακροατές, παρακολουθώντας μέσα στο σκοτάδι, κατανύσσονται και γίνονται κοινωνοί της υψηλής καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας. Η συναυλία κλείνει με τον ανυπέρβλητο «Ύμνο της Αγάπης» του Αποστόλου Παύλου, από την Α’ Επιστολή του προς Κορινθίους.

Διάρκεια: 120 λεπτά.

Συμμετέχουν:

Η Βυζαντινή χορωδία «Μελίρρυτον»

Επιμέλεια ύμνων: Πέτρος Δασκαλοθανάσης

Αφηγητές: Νόνη Ιωαννίδου – Κωνσταντίνος Γιαλίνης

Πιάνο: Παντελής Γούσας

Παραδοσιακό κλαρίνο (ειδική συμμετοχή): Νίκος Φιλιππίδης

Σκηνοθεσία βίντεο οθόνης: Ακριβή Κόλλια, Νίκος Μ. Δαλέζιος

Φιλολογική Επιμέλεια: Ιωάννης Καζαντζίδης, κλασικός φιλόλογος

Οργάνωση, επικοινωνία : Βίκυ Παρασκευοπούλου