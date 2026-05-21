Ο Πέτρος Ίμβριος επιστρέφει δυναμικά με το νέο του τραγούδι «Να σε χαίρεται η μάνα σου», ένα σύγχρονο καλαματιανό που ήδη έχει αγαπηθεί στα social media και το TikTok από το πρώτο κιόλας άκουσμα. Στο βιντεοκλίπ του τραγουδιού πρωταγωνιστεί για πρώτη φορά ο πεντάχρονος γιος του, Παναγιώτης, χαρίζοντας μοναδικές και άκρως τρυφερές στιγμές δίπλα στον πατέρα του.

Με μουσική και ενορχήστρωση του ίδιου του καλλιτέχνη και στίχους του Γιάννη Λιόντου, το «Να σε χαίρεται η μάνα σου» παντρεύει τον κλασικό καλαματιανό ρυθμό με σύγχρονα μουσικά στοιχεία, δημιουργώντας ένα άκρως ξεσηκωτικό αποτέλεσμα.

Το τραγούδι, που ξεκίνησε να γίνεται viral μέσα από μικρά αποσπάσματα στα social media, ήταν αυτό που ώθησε τον τραγουδιστή να το κυκλοφορήσει ολοκληρωμένο, συνοδευόμενο από ένα τρυφερό και γεμάτο συναίσθημα βιντεοκλίπ, σε σκηνοθεσία του Danny Darlas.

Την παράσταση φυσικά κλέβει ο μικρός Παναγιώτης, ο οποίος μαζί με τους φίλους του από τον παιδικό σταθμό ξεδιπλώνει το μουσικό του ταπεραμέντο και αποδεικνύει πως το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά. Μέσα από αυθόρμητες εικόνες, παιχνίδι, αγκαλιές και γεμάτες αγάπη στιγμές ανάμεσα σε πατέρα και γιο, το βιντεοκλίπ καταφέρνει να μεταφέρει μια αυθεντική οικογενειακή ζεστασιά που συγκινεί.

Το «Να σε χαίρεται η μάνα σου» έρχεται να βάλει τον δικό του ρυθμό στο φετινό καλοκαίρι, συνδυάζοντας παράδοση, συναίσθημα και διασκέδαση σε ένα τραγούδι που ήδη ξεχωρίζει.

