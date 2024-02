115 εικόνες 98 αναγνωστών του μεγαλύτερου ελληνικού φωτογραφικού περιοδικού Photonet παρουσιάζονται σε μια μοναδική έκθεση, με ελεύθερη είσοδο και σε ένα πολυτελές λεύκωμα!

Το Photonet Gallery θα φιλοξενηθεί στον υψηλής αισθητικής χώρο τέχνης «Μελάνυθρος» (Ζάππα 4, Καλλιμάρμαρο) από την Κυριακή 3 Μαρτίου 2024 έως και την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024 με ελεύθερη είσοδο.

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν εικόνες που προέρχονται από όλα τα βασικά φωτογραφικά είδη: από το ασπρόμαυρο ως το γυμνό και από το πορτρέτο και το τοπίο ως το macro και τη φωτογραφία δρόμου!

Ωράριο λειτουργίας

▪ Κυριακή 3/3/24: 12μμ – 6μμ

▪ Δευτέρα 4/3/24: 5:30μμ – 9μμ

▪ Τρίτη 5/3/24: 5:30μμ – 9μμ

▪ Τετάρτη 6/3/24: 5:30μμ – 9μμ

Η υλοποίηση του Photonet Gallery είναι προϊόν μιας διαδικασίας μακρόπνοου σχεδιασμού, καθώς επί σειρά ετών η δημιουργική ομάδα του Photonet συγκεντρώνει συστηματικά εικόνες από τους φωτογραφικούς διαγωνισμούς του περιοδικού (Your Best Photo, EISA Maestro, Instagram Photo of the Week, Drone Photo Contest, διαγωνισμοί σε συνεργασία με το photocontest.gr) αλλά και τα σεμινάρια που διοργανώνει.

Το σχετικό υλικό που αριθμεί ήδη χιλιάδες φωτογραφίες και αυξάνεται διαρκώς σε ποσότητα, καθίσταται ταυτόχρονα ολοένα πιο ενδιαφέρον και σε ποιότητα.

Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με τη σταθερή αντίληψη των ανθρώπων του Photonet ότι η διαδρομή μιας λήψης βρίσκει την ιδανικότερη κατάληξη μόνο όταν οδηγεί σε μια τυπωμένη εικόνα (η οποία, με τη σειρά της, να μπορεί να συναντήσει το θεατή της και να “συνδιαλλαγεί” με αυτόν στις βέλτιστες δυνατές συνθήκες) οδήγησε στην απόφαση να υλοποιηθεί αυτό το νέο event στο οποία η εικόνα (και μόνο αυτή) είναι ο αδιαφιλονίκητος κυρίαρχος!

Λεύκωμα & συνεντεύξεις

Παράλληλα, με τη φιλοδοξία να κερδηθεί ταυτόχρονα και το στοίχημα της διαχρονικότητας, η έκθεση πλαισιώνεται με την κυκλοφορία ενός συλλεκτικού λευκώματος, σε περιορισμένα αντίτυπα, το οποίο είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στις φωτογραφίες που θα φιλοξενηθούν στα πλαίσια του Photonet Gallery. Το λεύκωμα θα είναι διαθέσιμο προς πώληση στους χώρους της έκθεσης την Κυριακή 3/3/24 στην τιμή των 20€.

Για να είναι ακόμα πιο πλήρης η εμπειρία των φωτογράφων που θα συμμετέχουν με εικόνες τους στο 1o Photonet Gallery, θα έχουν την ευκαιρία (εφόσον το επιθυμούν) την Κυριακή 3/3/24 να μας παραχωρήσουν μια mini συνέντευξη on camera μπροστά στη δική τους λήψη, η οποία μετά το πέρας της έκθεσης θα αναρτηθεί στο κανάλι του Photonet στο ΥouTube! Την ίδια δυνατότητα θα έχουν και όσοι (-ες) από τους επισκέπτες (-ιες) επισκεφθούν τον Μελάνυθρο την ίδια ημέρα και επιθυμούν να μας πουν τη γνώμη τους για την έκθεση.

Κληρώσεις δώρων

Αποκλειστικά την Κυριακή 3 Μαρτίου, καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας της έκθεσης, θα υπάρχουν συνεχείς κληρώσεις δώρων αξίας άνω των 500€, προσφορά των χορηγών της διοργάνωσης αλλά και του Photonet μέσω του “Τροχού της Τύχης” του περιοδικού. Το μόνο που χρειάζεστε για να συμμετέχετε είναι να έχετε μαζί σας το κινητό σας τηλέφωνο!

Αναλυτικά τα δώρα που θα κληρωθούν είναι:

▪ Δώδεκα λευκώματα προσφορά του Photonet, αξίας 240€

▪ Ένας φορητός εκτυπωτής SELPHY QX10 προσφορά της εταιρίας Canon Greece, αξίας 169€

▪ Μια εκτύπωση σε Metal Print 40x60cm προσφορά της εταιρίας ColorDROP, αξίας 100€

Tα δώρα αξίας άνω των 500€ που θα κληρωθούν την Κυριακή 3/3/24, ημέρα εγκαινίων του Photonet Gallery!

Συμμετοχές (με αλφαβητική σειρά)

