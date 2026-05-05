H Αθήνα μετατρέπεται για ακόμα μια φορά σε μια μεγάλη σκηνή αφιερωμένη στο πιάνο. Ειδικότερα, το φεστιβάλ Piano City Athens επιστρέφει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, από τις 9 έως τις 18 Μαΐου 2026. Προσφέροντας μια πλούσια ποικιλία ρεσιτάλ και μια μεγάλη γκάμα αγαπημένων ακουσμάτων από αναγνωρισμένους Έλληνες και διεθνείς σολίστ αλλά και ανερχόμενα ταλέντα, θα γεμίσει μελωδίες τα πιο απρόσμενα σημεία της πόλης.

Ο Εθνικός κήπος, η Πλατεία Μητροπόλεως, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», το Σινέ Δεξαμενή, το Ινστιτούτο Γκαίτε, το Μουσείο της Ακρόπολης, το Deree, το NJV Athens Plaza Hotel, Δημαρχεία και Ωδεία θα πλημμυρίσουν από τους ήχους του πιάνου, που εφέτος για πρώτη χρονιά θα δείξει και τον βαθιά κοινωνικό του χαρακτήρα, αφού η μουσική θα συναντήσει αυτή τους ανθρώπους που δεν μπορούν για οποιοδήποτε λόγο να πάνε κοντά της.

Συναυλίες θα δοθούν στο Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, στο Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατούμενων (K.A.T.K.) στον Ελεώνα Θηβών, στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-Ελπίδα», στο ΠΕΓΚΑΠ αλλά και στην πλατεία Μητροπόλεως με συναυλία από Ωδείο ΑΜΕΑ, γιατί σε αυτό το θαύμα της τέχνης όλοι είμαστε ίσοι.

Μελωδίες και αγαπημένα ακούσματα, από βιρτουόζους πιανίστες και ανερχόμενα ταλέντα, θα αντηχούν στα πιο απρόβλεπτα σημεία της πόλης δωρεάν για το κοινό σε όλους τους δημόσιους χώρους.

Η Robin 4 Arts, υπό τη διεύθυνση της Μαρίας Παπαλάμπρου, ευχαριστεί τους υποστηρικτές και τους χορηγούς επικοινωνίας και κυρίως το φιλόμουσο κοινό, που αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή τον μελωδικό θεσμό του Piano City Athens και υπόσχεται ακόμη μια χρονιά να προσφέρει την αέναη απόλαυση της μουσικής ένωσης που γκρεμίζει τα τείχη της όποιας διαφοροποίησης.

Τη διοργάνωση στην Ελλάδα έχει η εταιρεία Robin 4 Arts

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Καλλιτεχνικός σύμβουλος: Τάσος Συμεωνίδης

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

Παρασκευή 8 Μαΐου

18.30 | PRESS EVENT | Αndreas Kern | ρεσιτάλ πιάνου

Opening Concert σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Γερμανίας

Closed press event

Σάββατο 9 Μαΐου

11.00-13.30 | Χρήστος Φούντος | Αλασία Γη

Ρεσιτάλ Πιάνου Εμπνευσμένο από Ελληνικά και Κυπριακά Τραγούδια

Ρεσιτάλ με την υποστήριξη του φορέα “Σπίτι της Κύπρου”

Ρεσιτάλ των 30 λεπτών | 11.00, 12.00, 13.00

Εθνικός Κήπος, Αθήνα (πλησιέστερη είσοδος από λεωφόρος Αμαλίας)

17.00-19.30 | Βαλεντίνη Λοίζου | Πιάνο στον Εθνικό Κήπο

Ρεσιτάλ με την υποστήριξη της ΣΤΑΣΥ

Ρεσιτάλ των 30 λεπτών | 17.00, 18.00, 19.00

Εθνικός Κήπος, Αθήνα (πλησιέστερη είσοδος από λεωφόρο Αμαλίας)

19.45 | Συναυλία του “Πρότυπου Ωδείου Ανατολικής Αττικής”

Από τον Αστερισμό του Πιάνου στο Ζωδιακό Κύκλο

Πρότυπο Ωδείο Ανατολικής Αττικής – Αίθουσα Εκδηλώσεων

Κυριακή 10 Μαΐου

11.00-13.30 | Ρεσιτάλ πιάνου για του μικρούς μας φίλους και φίλες

Ταλαντούχα παιδιά, με χεράκια μαγικά

Ρεσιτάλ με την υποστήριξη του Goethe Institut Athen

Παιδική χαρά Αγίου Νικολάου, Νεάπολη Εξαρχείων

19.00-20.00 | Amiran Zenaishvili | Ρεσιτάλ κλασικής μουσικής

NJV Athens Plaza Hotel

Βασ. Γεωργίου Α αρ. 2, Πλατεία Συντάγματος

Eλεύθερη είσοδος | απαραίτητη κράτηση θέσης στο 210.72.98.930

19.00 | Κορκόδειλος Κωνσταντίνος | ρεσιτάλ πιάνου

Δημαρχείο Κηφισιάς

19.00 | Ρεσιτάλ πιάνου της Ελίζας Ζερβάκη

Απολλώνιο Ωδείο, Αριστοτέλους 69, 10434 πλ. Βικτωρίας

τηλ. επικοινωνίας : 210 8815219

20.00-21.00 | Johanna Summer | Ρεσιτάλ στο Goethe Institut Athen

Ινστιτούτο Γκαίτε, αμφιθέατρο Ομήρου 14-16, Αθήνα

Eλεύθερη είσοδος | απαραίτητη κράτηση θέσης στο 210.72.98.930

Δευτέρα 11 Μαΐου

11.00-12.00 | Ρεσιτάλ για παιδιά με πιάνο και φλάουτο

πιάνο: Φωτεινή Τριανταφύλλου

φλάουτο: Ροδούλα Χαντζή

Δράση με την υποστήριξη της Ecoelastika

4o Νηπιαγωγείο Κορυδαλλού – (κλειστή εκδήλωση)

Τρίτη 12 Μαΐου

17:00-22:00 | Rising stars | Piano City Athens @ Goethe Institut Athen

Ρεσιτάλ πιάνου: Χρυσάνθη Τσιαούση, Σταύρος Κοντογεώργος, Αναστασία και Μαρία Δαλκίδου, Lucio Bonardi & Eleonora Zullo, Giacomo Busnelli, Tancredi La Marca, Σταύρος Σταματίου, Αλύσανδρος Αναστάσιος

Ινστιτούτο Γκαίτε, αμφιθέατρο, Ομήρου 14-16, Αθήνα

18.00 | Συναυλία με το Ωδείο Καλλιτεχνήματα

Η τάξη πιάνου “Καλλιτεχνήματα” συμμετέχει στο Piano City Athens 2026

Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά

18.00-22.00 | Rising Stars | Πιάνο στο Μουσείο Ιστορίας

Ρεσιτάλ πιάνου: Ksenija Tmusi, Elida Fetahović, Fabrizio Grecchi, Μικαέλα Άμπντο, Ελλάδα Αγγελίνα Παύλου και Χρήστος Φούντος

Δράση με την υποστήριξη της ΑΝΑΚΕΜ

Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θόλου 5, Πλάκα

Τετάρτη 13 Μαΐου

11.00-13.00 | Ρεσιτάλ πιάνου στο ΠΕΓΚΑΠ

πιάνο Εύα Τσάγκλα | συμμετέχει χορωδία ωφελούμενων της ΠΕΓΚΑΠ

Λεωφόρος Πεντέλης 92, Χαλάνδρι

Πέμπτη 14 Μαΐου

11.00-17.00 | Σεμινάριο Πιάνου στο Deree – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος | Κριστίν Τοκατλιάν

Masterclass

Deree, Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος | Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή

11.00-14.00 | Χριστίνα Μιληλή και Μαρίνα Αυγέρη | Από το tango στην pop

Πιάνο με 4 χέρια

Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, Λεωφ. Μεσογείων 107

Ρεσιτάλ των 30 λεπτών | 11.00, 12.00, 13.00

12.00-13.30 | ΤRANSIT

Performance με πιάνο και χορό

Πιάνο: Γιώργος Κωνσταντίνου, Σύλληψη: Γιώργος Βουδικλάρης, Χορογραφία: Μαριάννα Καβαλλιεράτου, Κοστούμια: Πολυτίμη Μαχαίρα

Ερμηνευτές / Performers: Αργυρίου Κωνσταντίνος, Βέρου Κωνσταντίνα, Γεωργίου Αλίκη, Ελευθεριάδου Πένυ, Λαγανάς Παναγιώτης, Σημιτάκου Βαλιάνα, Σιούπουλης Λεωνίδας, Σωτήρχου Ελευθερία

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών « Ελευθέριος Βενιζέλος»,

Επίπεδο Αναχωρήσεων – Είσοδος 3 – Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης

Show των 35 λεπτών | 12.00, 13.00

16:30- 22:00 | Rising stars | Piano City Athens @ Goethe Institut Athen

Ρεσιτάλ πιάνου: Δήμητρα Χειλάκου, Ζωή Σταθώρη, Ανθη Κυρίτση, Davide Conte, Giovanni Reggio, Vera Cecino, Yasmin Folini και Δανάη Κωτοπούλου, Δανάη Μωραΐτη, Μήνα Αμπελάκη

Ινστιτούτο Γκαίτε, αμφιθέατρο, Ομήρου 14-16, Αθήνα

18:00-22:30 | Το Deree – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος προσκαλεί το αθηναϊκό κοινό σε μια πιανιστική βραδιά

Deree College | Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή

Παρασκευή 15 Μαΐου

12.00-13.00 | «Famous Piano Themes» Μελωδίες που έγραψαν Ιστορία-

Διαχρονικά Αριστουργήματα. Μια Μουσική Διαδρομή κλασικών και σύγχρονων έργων

Επιλογή-Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατούμενων (K.A.T.K.) Ελεώνα Θηβών

Δράση με την υποστήριξη της Μotor Oil Hellas

Eλεύθερη είσοδος | απαραίτητη κράτηση θέσης στο 210.72.98.930

17:00-22:30 | Το Deree – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος προσκαλεί το Αθηναϊκό κοινό σε μια πιανιστική βραδιά

Deree College | Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή

18.00-22.00 | 1η μέρα- Masterclass με τον Αmiran Zenaishvili

Ινστιτούτο Γκαίτε, αμφιθέατρο, Ομήρου 14-16, Αθήνα

Απαραίτητη κράτηση θέσης-πληροφορίες εδώ: https://www.pianocityathens.gr/masterclass

Σάββατο 16 Μαΐου

10.00-16.00 | 2η μέρα- Masterclass με τον Αmiran Zenaishvili

Ινστιτούτο Γκαίτε, αμφιθέατρο

Ομήρου 14-16, Αθήνα

Απαραίτητη κράτηση θέσης-πληροφορίες εδώ: https://www.pianocityathens.gr/masterclass

12.00-14.00 Μικρά και μεγάλα ταλέντα δημιουργούν γύρω από το πιάνο

Το Εθνικό Ωδείο Χαλανδρίου συμμετέχει στο Piano City Athens

Αίθριο Εμπορικού Κέντρου Χαλανδρίου, Βαρνάλη 11, Χαλάνδρι

12.00 -13.00 | Ο Καραγκιόζης παίζει πιάνο

Δράση για παιδιά

Με την υποστήριξη της Μotor Oil Hellas

Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-Ελπίδα»

12.00-13.00 | Βresciani Εnrico | Κλασικές μελωδίες και μουσική κινηματογράφου

Επιλογή-Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατούμενων (K.A.T.K.) Ελαιώνα Θηβών

Δράση με την υποστήριξη της Μotor Oil Hellas

Eλεύθερη είσοδος | απαραίτητη κράτηση θέσης στο 210.72.98.930

17.00-20.00 Young Artists Concert Series

Το Αθηναϊκό Ωδείο συμμετέχει στο Piano City Athens

Ελεύθερη είσοδος | απαραίτητη κράτηση θέσης στο 2109331244

17.00-20.00 Rising stars | Piano City Athens @ Goethe Institut Athen

Ρεσιτάλ πιάνου: Μαρία Μητσούλη, Χάρρυ Τζιανν, Vincenzo Gambuzza & Luca Monachino, Γιώργος Μωυσιάδης, Χρήστος Καραμήτσος

Ινστιτούτο Γκαίτε, αμφιθέατρο, Ομήρου 14-16, Αθήνα

20.00 Time of Being | George Varsamakis

Το Ωδείο Άλφα συμμετέχει στο Piano City Athens 2026

3ης Σεπτεμβρίου 130 , 1ος όροφος

20.00 | Echoes of Emotions | Ρεσιτάλ πιάνου με έργα Ρομαντικής Μουσικής

Παίζουν: Σοφία Χαχόπουλου, Σοφία Γριβέα, Σωτήρης Ντίνος, Αλεξάνδρα Μπουραζάνη

Ρεσιτάλ πιάνου από το Ωδείο Music Hub

Ελεύθερη είσοδος | απαραίτητη κράτηση θέσης στο 210 9238990

21.00 | Μνήμες του νερού. Τραγούδια του παλιού ελληνικού κινηματογράφου στο Σινέ Δεξαμενή

Πιάνο: Μάρκος Κώτσιας, Τραγούδι: Αθηνά Ρούτση, Κιθάρα: Δημήτρης Παπαλάμπρου

Συναυλία με την υποστήριξη της ΕΥΔΑΠ

Σινέ Δεξαμενή, Πλατεία Δεξαμενής, Αθήνα

Eλεύθερη είσοδος | απαραίτητη κράτηση θέσης στο 210.72.98.930

Κυριακή 17 Μαΐου

11.30 | Συναυλία του “Πρότυπου Ωδείου Ανατολικής Αττικής”

Στον Αστερισμό του Πιάνου

Πρότυπο Ωδείο Ανατολικής Αττικής – Αίθουσα Εκδηλώσεων Ε. Χαλκιαδάκης

12.00 | Ο Καραγκιόζης παίζει πιάνο

Δράση για παιδιά

Με την υποστήριξη της Motor Oil Hellas

Ξενώνας “Ελπίδα”, Σύλλογος φίλων παιδιών με καρκίνο

12.00 | Ρεσιτάλ πιάνου με τον Βασίλη Καρατζάνο

Πλατεία Μητροπόλεως

13.00 | Ρεσιτάλ πιάνου με την Μαριάννα Καψετάκη

Πλατεία Μητροπόλεως

18.30-19.10 | EVERY ME AND EVERY YOU

Συναυλία Ελληνικού Κέντρου Ερευνών Ήχου Μουσικής και Λόγου (Ε.Κ.Ε.Ι.Μ.) – Ωδείο ΑμεΑ

Ρεσιτάλ με την υποστήριξη της Motor Oil Hellas

Πλατεία Μητροπόλεως

19.15-20.30 | EVERY ME AND EVERY YOU

Ρεσιτάλ σε συνεργασία με το Ωδείο Άλφα

Σολίστ: Δημήτρης Χρυσανθακόπουλος, Αλέξανδρος Μακρής, Γιώργος Χατζής, Βασιλική Μανίκα, Γιώργος Γαβριήλ, Νεφέλη Μάνου, Κώστας Μπάρκας

Πλατεία Μητροπόλεως

19.00-20.00 | Ηοuse Concert of Paul Hutcheson

From Bach to Rachmaninoff

Aγίου Μηνά 2, Μαρούσι, 15126

Eλεύθερη είσοδος | απαραίτητη κράτηση θέσης στο 210.72.98.930

20.00 | The Soundtrack Session | Κωνσταντίνος Ταγκαλίδης

Ρεσιτάλ πιάνου από το Ωδείο Music Hub

Ελεύθερη είσοδος | απαραίτητη κράτηση θέσης στο 210 9238990

20.30-21.30 | Πριν το ξημέρωμα | Ρεσιτάλ πιάνου με τον πιανίστα Μιχάλη Παπαγεωργίου

Το Αθηναϊκό Ωδείο συμμετέχει στο Piano City Athens

Ελεύθερη είσοδος | απαραίτητη κράτηση θέσης στο 2109331244

Δευτέρα 18 Μαΐου

11.00-13.30 | Μάνος Κιτσικόπουλος | Πιάνο στο Μουσείο της Ακρόπολης

Ρεσιτάλ των 30 λεπτών | 11.00, 12.00, 13.00

Ρεσιτάλ με την υποστήριξη του Μουσείου Ακρόπολης