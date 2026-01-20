Ο ραγδαία ανερχόμενος ερμηνευτής, Πιλάτος Κουνατίδης επιστρέφει δυναμικά με το νέο του single που έχει τίτλο «Μαζί σου να ρισκάρω».

Πρόκειται για ένα τραγούδι με έντονο χαρακτήρα και ξεκάθαρο μήνυμα, που ξεχωρίζει από το πρώτο του άκουσμα.

Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Αλέξανδρος Φράπας, ο οποίος δημιούργησε ένα δυναμικό τραγούδι που μιλά για τα όρια στον έρωτα, την αυτογνωσία και τη δύναμη να λες «όχι» όταν το ίδιο λάθος έχει ήδη γίνει.

Ο Πιλάτος Κουνατίδης, μέσα από το «Μαζί σου να ρισκάρω» πιο ώριμος από ποτέ, ισορροπεί ανάμεσα στο συναίσθημα και τη λογική, αποτυπώνοντας την απόφαση της αποστασιοποίησης ως πράξη δύναμης.

Το «Μαζί σου να ρισκάρω» κυκλοφορεί από τη Heaven Music και είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.