Πίνακας που απεικονίζει τη Σταύρωση του Ιησού Χριστού, έργο του Φλαμανδού ζωγράφου του 17ου αιώνα Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς βρέθηκε σε έπαυλη στο Παρίσι και θα πωληθεί σε δημοπρασία.

Το έργο «Ο Χριστός στον Σταυρό» (1613) ανακαλύφθηκε από τον Ζαν Πιερ Οζενά από τον οίκο δημοπρασιών Osenat τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ προετοιμαζόταν να πουλήσει την ιδιωτική κατοικία στο 6ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με το AFP, το οποίο πρώτο μετέδωσε την είδηση.

Ο Οζενά δήλωσε ότι ο μπαρόκ πίνακας, διαστάσεων 105,5 επί 72,5 cm ήταν «μια αληθινή ομολογία πίστης και ένα αγαπημένο θέμα για τον Ρούμπενς, έναν προτεστάντη που ασπάστηκε τον καθολικισμό».

«Είναι μια εξαιρετικά σπάνια και απίστευτη ανακάλυψη» πρόσθεσε.

H αυθεντικότητα του έργου επικυρώθηκε από τον Γερμανό επιμελητή και ιστορικό τέχνης Νιλς Μπάτνερ. Η προέλευση του έργου τέχνης πιστοποιήθηκε επίσης μέσω απεικόνισης ακτίνων Χ, ανάλυσης χρωστικών και άλλων μεθόδων.

Αν και ο Ρούμπενς δημιούργησε πολλά έργα για την Εκκλησία, το συγκεκριμένο έργο είναι πιθανό να δημιουργήθηκε για ιδιώτη συλλέκτη.

Πιστεύεται ότι ανήκε στον Γάλλο ακαδημαϊκό ζωγράφο του 19ου αιώνα, Ουίλιαμ-Αντόλφ Μπουγκερώ και αργότερα στους ιδιοκτήτες της παριζιάνικης έπαυλης, στην οποία βρέθηκε.

Ο πίνακας πρόκειται να πωληθεί από τον οίκο δημοπρασιών Osenat στο Φοντενεμπλώ της Γαλλίας, κατά τη διάρκεια δημοπρασίας στις 30 Νοεμβρίου.