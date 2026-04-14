Ένας εμβληματικός πίνακας του Πάμπλο Πικάσο, φιλοτεχνημένος το 1941, προσφέρεται μέσω λαχειοφόρου αγοράς με τιμή συμμετοχής μόλις 100 ευρώ, στο πλαίσιο φιλανθρωπικής δράσης. Η καμπάνια με τίτλο «1 Πικάσο για 100 ευρώ» δίνει τη δυνατότητα σε έναν τυχερό να αποκτήσει το έργο «Tête de Femme», μια γκουάς που αποτυπώνει μια γυναικεία μορφή με τα χαρακτηριστικά του κυβιστικού ύφους του καλλιτέχνη.

Για την κλήρωση έχουν διατεθεί συνολικά 120.000 λαχνοί, αξίας 100 ευρώ ο καθένας, με την ανάδειξη του νικητή να έχει προγραμματιστεί για τις 14 Απριλίου 2026 στις 18:00, στην έδρα του οίκου Christie’s στο Παρίσι. Αν εξαντληθούν όλα τα εισιτήρια, τα συνολικά έσοδα μπορεί να φτάσουν έως και τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, 1 εκατομμύριο θα δοθεί στην Opera Gallery, που είναι η ιδιοκτήτρια του έργου, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση της έρευνας για τη νόσο Αλτσχάιμερ μέσω του Alzheimer Research Foundation.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη συνεργασία της Opera Gallery, της Succession Picasso και του Christie’s, με στόχο την ενίσχυση προγραμμάτων κλινικής και επιστημονικής έρευνας για νευροεκφυλιστικές ασθένειες.

Πρόκειται για την τρίτη αντίστοιχη δράση. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε το 2013, με τα έσοδα να κατευθύνονται στη διατήρηση της ιστορικής πόλης Τύρου στον Νότιο Λίβανο, ενώ η δεύτερη, το 2020, υποστήριξε προγράμματα καθαρού νερού και υγιεινής κατά την περίοδο της πανδημίας Covid-19.

Το έργο «Tête de Femme» δημιουργήθηκε στο Παρίσι, σε μια περίοδο που η Ευρώπη βρισκόταν στη δίνη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και μεγάλο μέρος της Γαλλίας τελούσε υπό γερμανική κατοχή. Σύμφωνα με τον Ολιβιέ Βιντμάιερ Πικάσο, εγγονό του καλλιτέχνη, το έργο φιλοτεχνήθηκε στο ίδιο στούντιο όπου δημιουργήθηκε και η «Γκερνίκα». Η αξία του εκτιμάται ότι ξεπερνά το ένα εκατομμύριο δολάρια, γεγονός που καθιστά το έπαθλο ιδιαίτερα σημαντικό.

Ο πίνακας έχει διαστάσεις περίπου 35 επί 25 εκατοστά και απεικονίζει μια γυναικεία μορφή σε αποχρώσεις του γκρι, με εσκεμμένα παραμορφωμένα χαρακτηριστικά, αποδίδοντας την εσωτερικότητα και τη συγκέντρωση του καλλιτέχνη κατά τη δημιουργική διαδικασία.

Ο εγγονός του Πικάσο εκτιμά ότι ο ίδιος ο καλλιτέχνης θα υποστήριζε μια τέτοια πρωτοβουλία, καθώς ήταν ανοιχτός σε καινοτόμες ιδέες και νέες μορφές έκφρασης. Όπως επισημαίνει, ο νικητής της κλήρωσης είναι ελεύθερος να διαχειριστεί το έργο όπως επιθυμεί: να το κρατήσει, να το εκθέσει ή ακόμη και να το μεταπωλήσει. Χαρακτηριστικά, ο νικητής της πρώτης διοργάνωσης είχε επιλέξει να παρουσιάσει το έργο που απέκτησε σε μουσείο.