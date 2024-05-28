Το Piraeus Port Film Festival 24 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Ιουνίου έως την Κυριακή 9 Ιουνίου στον Κινηματογράφο ΖΕΑ. Ο ορισμός της νέας ημερομηνίας, έγινε λόγω ενός ανυπέρβλητου τεχνικού προβλήματος.
Το Φεστιβάλ είναι Υπό την Αιγίδα του Δήμου Πειραιά και την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής καθώς επίσης της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών και της Ταινιοθήκης της Ελλάδος.
Εκτός από τις προβολές των επιλεγμένων ταινιών, το Φεστιβάλ θα φιλοξενήσει, σχολεία του Πειραιά με εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος.
Το Σάββατο 8 Ιουνίου, και ώρα 12:30μ.μ., θα πραγματοποιηθεί στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Η Τεχνητή Νοημοσύνη στον Κινηματογράφο».
Πληροφορίες για το φεστιβάλ μπορείτε να βρείτε εδώ
Η είσοδος για το φεστιβάλ είναι ελεύθερη και προσκλήσεις μπορείτε να κατεβάζετε στο link https://www.more.com/cinema/piraeus-port-film-festival/
PIRAEUS PORT FILM FESTIVAL 2024 – Πρόγραμμα
ΠΕΜΠΤΗ 6/6
9:00 – 11:00 ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ «ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΟΥ ΠΛΗΓΩΝΑΜΕ»
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ
11:30 – 13:00 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΕΙ Η ΤΑΙΝΙΑ «ΨΑΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΨΑΡΕΜΑΤΑ» ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΛΟΙΣΙΟΥ)
15:00 – 17:30 «ΒΑΡΔΙΑ» ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΡΕΝΤΗ
18:00 – 20:30 ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
“SKIPPER STRAAD” ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΒΑΧΛΙΩΤΗ
«ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗ
«JOANNA» ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΑΦΟΥΤΗ
«ΤΙΠΟΤΕ ΠΟΙΟ ΙΕΡΟ ΑΠΌ ΈΝΑ ΔΕΛΦΙΝΙ» ΤΗΣ ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΜΑΡΓΑΡΑ
«ΤΖΙΤΖΙΠΟΓΚΟ» ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΣΙΦΑΚΗ
«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ» ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ
«ΔΕΗΣΙΣ» (ΠΝΟΗ) ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗ
21:00 – 22:00 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΜΑΕΣΤΡΟ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΕΝΤΗ – ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
22:30 – 00:00 «ΜΙΚΡΑ ΑΓΓΛΙΑ» ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
(με αγγλικούς υπότιτλους)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/6
9:00 – 11:00 ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΣΒΗΝΕΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΝΤΟΥΡΟΥ
11:30 – 13.00 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΕΙ Η ΤΑΙΝΙΑ «ΨΑΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΨΑΡΕΜΑΤΑ» ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΛΟΙΣΙΟΥ)
15:00 -17: 30 EXOTICA, EROTICA, ETC ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΡΑΝΙΩΤΗ
18:00 – 20:30 ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
«5ΜΜ ΠΑΡΑΛΙΑ» ΤΟΥ VALENTIN STEJSKAL
«ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ» ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗ
«ΚΑΤΗΦΟΡΑ» ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΜΜΙΤΣΗ
«Η ΑΞΙΟΤΙΜΗ ΚΥΡΙΑ ΛΙΕΝ ΜΟΥΡΛΕΝ» ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΞΟΥΠΑ
«ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
«ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΑΛΕΒΙΖΟΥ
«ΣΠΑΣΜΕΝΟ ΚΑΡΑΒΙ» (ΠΝΟΗ) ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗ
21:00 – 23:00 “MAN AT SEA” ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 8/6
10:00 – 12:00 ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ “ΤΟΤΕΜ” ΤΗΣ LILA AVILEZ
12:30 -14:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ AI ΜΕ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΘΕΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΣΔ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ AFISA HELLAS – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΚΑΒΑΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΡΙΚΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΑΘΗΝΑ»
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ (DR) – ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΙ / ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑIDEAS
15.30 – 17:30 “ABOUT ELLY” ΤΟΥ ASGHAR FARHADI
ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΚΗ ΚΑΠΡΑΝΟ
18:00 – 20:30 ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
«ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ» ΤΗΣ ΚΑΡΙΝΑΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗ
«ΨΑΡΑΔΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ» ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗ
«13 ΚΑΙ ΜΙΣO» ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΒΑΦΕΙΑΔΗ
«Ο ΚΟΥΚΟΣ» ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΒΟΥΤΕΝΙΩΤΗ
«ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ Η ΤΟ ΠΛΟΙΟ» ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΚΟΤΣΟΥ
«THE LAST TIME JOURNEY» ΤΟΥ ΣΤΗΒ ΚΡΙΚΡΗ
«ιΔΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΣ ΕΡΑΣΤΗΣ» (ΠΝΟΗ) ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗ
21:00 – 23:00 «Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ» ΤΟΥ ΘΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ & TOY DAVIDE DEL DEGAN
ΚΥΡΙΑΚΗ 9/6
12:00 – 14:00 ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ «Η ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
15:30 – 17:30 “IO CAPITANO” ΤΟΥ MATTEO GARRONE
18:00 – 20:30 ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
“L’ AQUA CHE PASSA” ΤΗΣ ΚΑΛΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
«ΠΡΩΤΟ ΜΠΑΝΙΟ» ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
«ΨΑΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΨΑΡΕΜΑΤΑ» ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗ
«TRAVEL EXPRESS» ΤΗΣ ΝΑΤΑΣΣΑΣ ΞΥΔΗ
«5 NEWSTRIA» ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
«ΜΑΡΑΜΠΟΥ» (ΠΝΟΗ) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
21:00 – 22:00 ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ
22:30 – 00:00 «ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΧΑΒΡΗΣ / LE HAVRE» ΤΟΥ AKI KAURISMAKI
(με αγγλικούς υπότιτλους)