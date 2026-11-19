Μια νέα σελίδα ανοίγει για τον κινηματογραφικό κόσμο του Τζέιμς Μποντ, με τον Ρόμπερτ Πάτινσον να αναλαμβάνει τον εμβληματικό ρόλο και να συγκεντρώνει ήδη τα πρώτα συγχαρητήρια από συναδέλφους του. Ανάμεσα σε εκείνους που έσπευσαν να τον καλωσορίσουν είναι και ο Πιρς Μπρόσναν, ο οποίος γνωρίζει καλά τις απαιτήσεις του διάσημου πράκτορα, καθώς τον ενσάρκωσε σε τέσσερις ταινίες από το 1995 έως το 2002.

Ο Ιρλανδός ηθοποιός εξέφρασε τον ενθουσιασμό και την υποστήριξή του προς τον διάδοχό του μέσα από μια ιδιαίτερα θερμή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου. Συνοδεύοντας το μήνυμά του με φωτογραφία του Πάτινσον, του ευχήθηκε καλή επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του, εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθεί εξαιρετικά στον απαιτητικό ρόλο.

«Αγαπητέ Ρόμπερτ, καλωσόρισες στον κόσμο του Μποντ. Θα είσαι υπέροχος», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μπρόσναν, ανακαλώντας στη συνέχεια τις όμορφες στιγμές που είχαν μοιραστεί στα γυρίσματα της ταινίας «Remember Me» το 2010, στην οποία πρωταγωνίστησαν μαζί.

Δεν έκρυψε, μάλιστα, τη χαρά του για την επαγγελματική εξέλιξη του νεότερου συναδέλφου του, σημειώνοντας: «Είναι χαρά μου να σε βλέπω να χτίζεις μια αξιοσημείωτη πορεία και να προχωράς από επιτυχία σε επιτυχία. Απόλαυσε τη διαδρομή». Ολοκλήρωσε το μήνυμά του με την ιρλανδική έκφραση «Grá mór», που σημαίνει «με πολλή αγάπη», υπογράφοντας με το όνομά του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Pierce Brosnan (@piercebrosnanofficial)

Η κίνηση του Μπρόσναν έρχεται να προστεθεί στις θετικές αντιδράσεις που ακολούθησαν την ανακοίνωση της επιλογής του Πάτινσον. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που τον συνεχάρησαν βρίσκονται η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, με την οποία συνεργάστηκε στην ταινία «Tenet», καθώς και ο Ράμι Μάλεκ, που είχε υποδυθεί τον βασικό αντίπαλο του 007 στην ταινία «No Time to Die».

Τέλος στις φήμες για τον νέο 007 – Στο τιμόνι της σκηνοθεσίας ο Ντενί Βιλνέβ

Η επίσημη ανακοίνωση της επιλογής του Ρόμπερτ Πάτινσον έβαλε τέλος σε μια μακρά περίοδο σεναρίων και εικασιών σχετικά με τον ηθοποιό που θα διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ στον εμβληματικό ρόλο. Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών, στη λίστα των πιθανών διαδόχων είχαν συμπεριληφθεί αρκετά γνωστά ονόματα, όπως οι Κάλουμ Τέρνερ, Τζακ Λόουντεν, Νίκολας Χουλτ, Τζος Ο’Κόνορ, Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον και Χάρις Ντίκινσον, αλλά και ο Χάρι Στάιλς.

Τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας της δημοφιλούς κινηματογραφικής σειράς, η οποία θα παραχθεί από την Amazon MGM, αναλαμβάνει ο καταξιωμένος δημιουργός Ντενί Βιλνέβ, γεγονός που ενισχύει το ενδιαφέρον για την επόμενη εποχή του 007.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πιρς Μπρόσναν είχε τοποθετηθεί δημόσια για το ζήτημα της διαδοχής ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο, σε συνέντευξή του στους «Times». Τότε είχε εκφράσει την εκτίμηση ότι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ θα ήταν «κάποιος που κανείς μας δεν γνωρίζει», αποφεύγοντας ωστόσο να υποστηρίξει ανοιχτά κάποιον από τους υποψήφιους ηθοποιούς. Όπως είχε αποκαλύψει, μάλιστα, η σύζυγός του τον είχε συμβουλεύσει να μην κάνει σχόλια σχετικά με τη διαδικασία επιλογής.

Με το θερμό του μήνυμα, ο Μπρόσναν φαίνεται πλέον να υποδέχεται με ιδιαίτερη χαρά τον νέο πρωταγωνιστή της θρυλικής κινηματογραφικής σειράς, μεταφέροντας τις ευχές του σε έναν ηθοποιό με τον οποίο έχει ήδη μοιραστεί μια κοινή κινηματογραφική εμπειρία.