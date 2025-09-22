Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, στις 11:30 το πρωί, στο Μουσείο Γέσιου στην Έδεσσα πραγματοποιήθηκε μια ιδιαίτερα συγκινητική εκδήλωση. Σε μια σεμνή αλλά φορτισμένη από εθνικό παλμό τελετή, έγινε η παράδοση ενός πιστού αντιγράφου της στολής του Μακεδονομάχου ήρωα Παύλου Μελά, το οποίο φιλοτέχνησε και προσέφερε με μεράκι ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Έδεσσας «Μέγας Αλέξανδρος”.

Στην τελετή παρευρέθηκε και ο κ. Χρίστος Γέσιος, ιδρυτής και δωρητής του Μουσείου, ο οποίος με τη γνωστή αγάπη του για την τοπική ιστορία συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που τιμούν το παρελθόν και ενισχύουν τη συλλογική μνήμη. Μέλη του Συλλόγου παρουσίασαν στο κοινό τις λεπτομέρειες της ραφής και της κατασκευής της στολής, εξηγώντας προσεκτικά τα διακριτικά τμήματά της, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και τη συμβολική τους αξία. Παράλληλα, έγινε εκτενής αναφορά στη σημασία της στολής ως ζωντανό σύμβολο του Μακεδονικού Αγώνα και της θυσίας του Παύλου Μελά, του εμβληματικού ήρωα που συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση της ελληνικότητας της Μακεδονίας.

Η εκδήλωση, μέσα σε μια ατμόσφαιρα σεβασμού και περηφάνιας, υπενθύμισε σε όλους την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης και ενίσχυσης της εθνικής συνείδησης, αναδεικνύοντας το Μουσείο Γέσιου ως έναν πολύτιμο χώρο πολιτισμού και τιμής προς τους αγώνες του Έθνους.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο ιδρυτής και δωρητής του μουσείου ο κ. Χρίστου Γέσιος, ο Πρόεδρος διαχείρισης του Μουσείου Φίλιππος Γκούρος, ο Δήμαρχος Έδεσσας Γιάννης Τσεπκεντζής, ο τ. Δήμαρχος Δημήτρης Γιάννου, μέλη του Δ.Σ. Φ.Σ.Ε. Μεγ. Αλεξάνδρου και μέλη του Μουσείου καθώς και αρκετός κόσμος.

Ο Ηλίας Ιακωβάκης μέλος του ΦΣΕ Έδεσσας μετά από έναν σύντομο χαιρετισμό έκανε τα αποκαλυπτήρια της στολής.

Όπως θα δείτε και στο βίντεο ο κ. Γέσιος αναφέρθηκε στην προσφορά των Νίκου Τολιάδη και του Κων/νου Δούμου για την προσφορά διαφόρων ειδών στο μουσείο όπου ο πρώτος στο μουσείο έχει δώσει μια αυθεντική στολή Μακεδονομάχου από την προσωπική του συλλογή και εκτίθεται στον 1ο όροφο.

Τέλος η εκπαιδευτικός Αποστολία Μαλαδάκη αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά που έχει η στολή και τον τρόπο που κατασκευάστηκε λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η στολή είναι μια γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον της ιστορίας του τόπου μας.