Καλυμμένη με αίματα και με ένα μυστηριώδες σημείωμα δίπλα της εντόπισαν οι αστυνομικοί τη σορό του ηθοποιού, Πίτερ Γκριν, που πέθανε στα 60 του χρόνια.

Τον βρήκαν πεσμένο μπρούμυτα με ένα μυστηριώδες σημείωμα δίπλα του

Ο ηθοποιός, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός από τη συμμετοχή του στις ταινίες «Pulp Fiction» και «The Mask», εντοπίστηκε ξαπλωμένος μπρούμυτα από τους αστυνομικούς στο διαμέρισμά του το μεσημέρι της Παρασκευής (12/12). «Ο Πίτερ ήταν ξαπλωμένος στο πάτωμα, μπρούμυτα, με τραυματισμό στο πρόσωπο, αίμα παντού…», είπε ένας γείτονας στη New York Daily News.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, στο χώρο βρέθηκε ένα μυστηριώδες χειρόγραφο σημείωμα δίπλα στη σορό του ηθοποιού. «Είμαι ακόμα Westie», έγραφε χαρακτηριστικά, αναφερόμενο στην ιρλανδοαμερικανική συμμορία της δεκαετίας του 1970 που δρούσε στην περιοχή Χελς Κίτσεν, στης Νέα Υόρκη.

Η αστυνομία δήλωσε στη New York Post ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, όμως τα ακριβή αίτια θανάτου θα προσδιοριστούν από τον ιατροδικαστή.

«Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος»

«Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος», δήλωσε ο μάνατζέρ του, Γκρεγκ Έντουαρντ το βράδυ της Παρασκευής. «Αληθινά ένας από τους σπουδαίους ηθοποιούς της γενιάς μας. Η καρδιά του ήταν όσο πιο μεγάλη γινόταν. Θα μου λείψει. Ήταν ένας σπουδαίος φίλος».

Σύμφωνα με τον ίδιο, επρόκειτο να ξεκινήσει τον Ιανουάριο τα γυρίσματα ενός νέου πρότζεκτ με τον Μίκι Ρουρκ, με τίτλο «Mascots».

Αναστατωμένος ο μάνατζερ του ηθοποιού

Με το που έμαθε τη δυσάρεστη είδηση, ο Έντουαρντ ενημέρωσε τον Κέρι Μοντραγκόν στην ταινία του οποίου με τίτλο «Mascots», θα συμμετείχε ο Γκριν μαζί με τον Μίκι Ρουρκ. Όπως είπε, ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος ήταν «πολύ αναστατωμένος». «Δούλεψε με τόσους πολλούς εκπληκτικούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες», συνέχισε, χαρακτηρίζοντας την ερμηνεία του Γκριν ως γκάνγκστερ Ντόριαν Ταϊρέλ δίπλα στους Τζιμ Κάρεϊ και Κάμερον Ντίαζ στο «The Mask» ως «ίσως τον καλύτερό του ρόλο».

Ο ηθοποιός, ο οποίος καταγόταν από το Μόντκλερ του Νιου Τζέρσεϊ στα 15 του το έσκασε από το σπίτι του και έζησε στους δρόμους της Νέας Υόρκης, όπου στράφηκε στη χρήση ναρκωτικών και αργότερα στη διακίνηση, όπως είχε πει ο ίδιος στο περιοδικό Premier το 1996.

Έπειτα από μια απόπειρα αυτοκτονίας τον Μάρτιο του 1996, αναζήτησε θεραπεία για τους εθισμούς του. Εκτός από τη συμμετοχή του στο «Pulp Fiction» και στο «The Mask», ο Γκριν κατέγραψε πάνω από 90 συμμετοχές σε ταινίες μεταξύ των οποίων, τα «Laws of Gravity», «Clean, Shaven», «Blue Streak» και «Training Day».