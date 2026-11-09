Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης του Πήτερ Κατσίχτη με τίτλο «Σύνθεση και Πολυμορφία. Η Αέναη Κίνηση των Χρωμάτων», στην εμβληματική αίθουσα Miro της UNESCO, στις 27 Οκτωβρίου, στις 17:30, στο Παρίσι. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Γιώργος Κουμουτσάκος, Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, ο Lazare Eloundou Assomo, Διευθυντής του Κέντρου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ο Nayef Al-Fayez, αρμόδιος για θέματα Πολιτισμού Γενικός Διευθυντής της UNESCO και πρώην Υπουργός Τουρισμού και Πολιτισμού της Ιορδανίας, καθώς και ο Ιωάννης Μιλτιάδης Νικολαΐδης, πρέσβης της Ελλάδας στη Γαλλία.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν, επίσης, η παρουσία πρέσβεων και Μόνιμων Αντιπροσώπων δεκάδων κρατών-μελών της UNESCO, μεταξύ των οποίων της Ιταλίας, της Κίνας, της Κύπρου, της Πορτογαλίας, του Βελγίου, της Γαλλίας, του Λιβάνου, της Αρμενίας, της Ιορδανίας, της Σερβίας, της Νότιας Κορέας, της Εσθονίας, της Λιθουανίας, της Ουκρανίας, της Ουγγαρίας, του Περού, του Καζακστάν, του Ουζμπεκιστάν, της Παλαιστίνης, του Βιετνάμ και του Τζιμπουτί.

Ο πρέσβης Γιώργος Κουμουτσάκος στην τελετή των εγκαινίων επισήμανε: «Ο Πήτερ Κατσίχτης δεν έχασε ποτέ από τα μάτια του την πραγματική κλίμακα της δικής του ύπαρξης, ότι η πρωταρχική αναζήτηση του είναι η ακατάπαυστη αναζήτηση της ελευθερίας. Της ελευθερίας όπως την ένοιωσε κοιτάζοντας τον κόσμο από το βουνό του: τον Ταΰγετο. Τον Ταΰγετο που δεν ξέχασε ποτέ στα πενήντα χρόνια της αεικίνητης ζωής του στη Νέα Υόρκη. Ο Κατσίχτης δεν έχασε ποτέ από τα μάτια του την πραγματική κλίμακα της δικής του ύπαρξης. Όλη η ζωή του Κατσίχτη υπήρξε μια διαρκής κίνηση μεταξύ διαφορετικότητας και σύνθεσης. Σε μια τέτοια ζωή είναι θέμα χρόνου να σου χτυπήσει την πόρτα η ανάγκη της δημιουργίας, ο πόθος της καλλιτεχνικής έκφρασης. Τίποτα δεν θα είχε γίνει εφικτό χωρίς τη φροντίδα, εργασία κι επιμονή του επιμελητή της έκθεσης, Τάκη Μαυρωτά και τη στήριξη μιας μεγάλης κυρίας, της Στέλλας Κατσίχτη. Τους οφείλουμε θερμό χειροκρότημα».

Ο επιμελητής της έκθεσης Τάκης Μαυρωτάς, θεωρητικός και κριτικός της τέχνης, ανέφερε μεταξύ των άλλων: «Ο Κατσίχτης θεωρεί αγαθή τύχη ότι γεννήθηκε στην Αναβρυτή, ένα μικρό χωριό στους πρόποδες του Ταΰγετου, κοντά στη Σπάρτη, και από εκεί ξεκίνησε την Οδύσσειά του. Έζησε πενήντα συναπτά χρόνια στη Νέα Υόρκη, όπου αντάμωσε πνευματικά με τους μεγάλους εκφραστές της action painting. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 τον κέρδισε η ζωγραφική, αφού καθημερινά́ βυθίζεται ασταμάτητα στην ένταση μιας χρωματικής δίνης, επιχειρώντας να αποκαλύψει το δικό του όραμα, τις δικές του μορφικές διατυπώσεις, δίνοντας πρωτεύοντα ρόλο στις ελεύθερες ζωγραφικές κινήσεις και σε εκείνες τις χρωματικές επιλογές, που θα τον οδηγήσουν στον αινιγματικό του κόσμο…. Χωρίς σχεδιαστικές αδυναμίες και δεξιοτεχνικές περιπλοκές, τα έργα φανερώνουν την εσωτερική του παρόρμηση, τις χρωματικές τους δονήσεις και την τεχνική τους καθαρότητα. Εικόνες, που αναδύονται από τα μυστικά πάθη της ψυχής και αποκαλύπτουν το ύφος της δημιουργικής του πνοής, αφού η ζωγραφική του ταυτίζεται με την ικανότητα να ωθείται προς το άγνωστο. Οι εικόνες των έργων του άλλοτε μοιάζουν αστραπές και άλλοτε στρόβιλοι».

Τα πενήντα και πλέον αντιπροσωπευτικά έργα της πρόσφατης δουλειάς του Κατσίχτη, ακρυλικά σε καμβά, μεγάλων και μεσαίων διαστάσεων, με τη δύναμη και το πάθος του οραματικού του κόσμου, θαύμασαν και σχολίασαν δεκάδες προσωπικότητες του επιχειρηματικού, εφοπλιστικού, καλλιτεχνικού και δημοσιογραφικού κόσμου όπως ο κ. & η κα Νίκου Βερνίκου, ο κ. Γιώργος Τανισκίδης, ο κ. Πέτρος Παππάς, η κα Ελένη Δρακοπούλου, ο κ. Πέτρος Δούκας, οι καλλιτέχνες Γιάννης Ψυχοπαίδης, Μανώλης Χάρος, Άννα Μαρία Τσακάλη, Εδουάρδος Σακαγιάν, Κατερίνα Σεραφετινίδου, η πριγκίπισσα Louloue Turki bin al Faisal, ο συλλέκτης Γιάννης Κονταξόπουλος, η κα Κορίνα Γραφανάκη, η κα Έμη Λιβανίου, ο κ. & η κα Βασίλη Τερζή, ο κ. & η κα Βασίλη Τακά, η Ευριδίκη Τρισόν, ο Alexander Prokopchuk, η κα Μαριάννα και ο κ. Γιώργος Παπαλέξης, ο καθηγητής και η κα Γιώργου Πρεβελάκη, η κα Αντιγόνη Κουμουτσάκου, ο πιανίστας Ivan Kuriakov, ο κ. Άρης Λεφάκης, η εκδότης κα Άννυ Ραγιά, ο κ. Γιάννης Βογανάτσης, ο κ. Παναγιώτης Ηλιάδης, ο κ. Ανδρέας Μάνεσης, ο κ. Κλέων Λουκάς Βασιληάς, ο κ. & η κα Κώστα Δημητριάδη και πολλοί άλλοι. Την έκθεση συνοδεύει ομότιτλος τρίγλωσσος κατάλογος με κείμενα των Γιώργου Κουμουτσάκου, Τάκη Μαυρωτά και Άννας Γριμάνη. Επιμέλεια έκθεσης Τάκης Μαυρωτάς.

1 Γιώργος Κουμουτσάκος, Πήτερ Κατσίχτης, Τάκης Μαυρωτάς

2 Πήτερ Κατσιχτής, Θοδωρής Κατσίχτης

3 Μάρω Πρεβελάκη, Γιώργος Πρεβελάκης, Άννα Γριμάνη

4 Τάκης Μαυρωτάς, Nayef Al-Fayez, Γιάννης Ψυχοπαίδης

5 Ειρήνη Νικολοπούλου, Κορίνα Γραφανάκη, Γιώργος Τανισκίδης, Ελένη Δρακοπούλου, Γιάννης Βογανάτσης

6 Τάκης Μαυρωτάς, Γιώργος Κουμουτσάκος

7 Γιώργος Παπαλέξης, Ελένη Δρακοπούλου, Τάκης Μαυρωτάς, Παναγιώτης Ηλιάδης

8 Πριγκίπισσα Λουλουά μπιντ Τουρκί Αλ Φαϊζάλ και Πήτερ Κατσίχτης