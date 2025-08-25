Το ιστορικό σπίτι της «κυρίας Κοκοβίκου», γνωστό από την αγαπημένη ελληνική ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο, πρόκειται να αποκτήσει ζωή.

Το Υπουργείο Πολιτισμού, ξεκινά την αποκατάσταση του διατηρητέου κτηρίου επί της οδού Τριπόδων 32, στην καρδιά της Πλάκας, με στόχο τη μετατροπή του σε σύγχρονο πολιτιστικό χώρο προβολής ελληνικών ταινιών.

Το κτήριο, συνολικής επιφάνειας 266 τ.μ., είναι τριώροφο με χαρακτηριστικό ξύλινο χαγιάτι σε όλες τις στάθμες – τυπικό δείγμα αρχιτεκτονικής της πρώιμης οθωμανικής περιόδου.

Έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο, καθώς αποτελεί σπάνιο δείγμα αθηναϊκής κατοικίας του 19ου αιώνα.

Η μορφή του διασώζει την τυπολογία της εποχής της Οθωμανικής κυριαρχίας με εσωτερική αυλή.

Ολική αποκατάσταση με σεβασμό στην ιστορία

Η εγκεκριμένη μελέτη προβλέπει πλήρη αποκατάσταση του κτηρίου και των προκτισμάτων του, επαναφέροντας την τυπική δομή της αθηναϊκής αυλής.

Παράλληλα, θα αναδειχθούν τα αρχαιολογικά ευρήματα που έχουν εντοπιστεί, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στον προαύλειο χώρο του κτηρίου, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη θέασή τους.

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την καθολική προσβασιμότητα και τη λειτουργική αναβάθμιση του κτηρίου, με βάση τη νέα του χρήση.

Η χρηματοδότηση του έργου, ύψους 1.700.000 ευρώ, εξασφαλίστηκε μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής – ΕΣΠΑ 2021-2027.

Πολιτιστικός κόμβος στην καρδιά της Αθήνας

Η αποκατάσταση της «οικίας Κοκοβίκου» εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, για την ανάδειξη και επαναχρησιμοποίηση δημόσιων κτηρίων στην Πλάκα, ως πολιτιστικών υποδομών.

Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη:

«Η διάσωση και ανάδειξη του σπιτιού των Αντωνάκη και Ελενίτσας ενισχύει τη σύνδεση της Πλάκας με τον ελληνικό κινηματογράφο και προσθέτει έναν ακόμη σταθμό στην πολιτιστική διαδρομή του ιστορικού κέντρου».

Μαζί με άλλα εμβληματικά ακίνητα, όπως η Οικία Κωλέττη, το Σπίτι του Ελύτη, το Μουσείο Καρόλου Κουν στη Διοσκούρων και η Οικία Παλαμά, δημιουργείται ένα δυναμικό δίκτυο πολιτιστικών χώρων, που θα αναδείξει τις διαφορετικές ιστορικές εκφάνσεις της Αθήνας.

Η ολοκλήρωση του έργου, που αναμένεται να δώσει νέα πνοή στη γειτονιά της Πλάκας, θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της πολιτιστικής ταυτότητας της πρωτεύουσας, και θα αποτελέσει ακόμη έναν πόλο έλξης για κατοίκους και επισκέπτες της Αθήνας.