Το Platforms Project – Independent Art Fair, η μεγαλύτερη διεθνής φουάρ της ανεξάρτητης εικαστικής σκηνής στην Ελλάδα, επιστρέφει για 14η συνεχόμενη χρονιά. Πρόκειται για έναν από τους ελάχιστους θεσμούς παγκοσμίως που εστιάζουν αποκλειστικά σε καλλιτεχνικές πλατφόρμες και συλλογικότητες, και φέτος δίνει το ραντεβού του από τις 17 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026 στο εμβληματικό Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων (Λένορμαν 218, Αθήνα), που παραχωρείται φιλικά για τρίτη σεζόν από τη Βουλή.

Στη διεύθυνση της διοργάνωσης βρίσκονται η Άρτεμις Ποταμιάνου και ο Μιχάλης Αργυρού, με την πρώτη να υπογράφει και την καλλιτεχνική επιμέλεια. Το φετινό πρόγραμμα είναι πραγματικά εντυπωσιακό: φιλοξενεί 66 καλλιτεχνικές πλατφόρμες από 22 χώρες (από την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία, μέχρι τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τη Βραζιλία, την Κορέα και τα ΗΑΕ), φέρνοντας στην Αθήνα περισσότερους από 1.100 καλλιτέχνες.

Ο ουσιαστικός στόχος του Platforms Project παραμένει η καταγραφή της παγκόσμιας ανεξάρτητης σκηνής και η δημιουργία ενός ζωντανού δικτύου ανταλλαγής ιδεών. Για τέσσερις ημέρες, το Καπνεργοστάσιο μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό πεδίο συνάντησης και έρευνας για δημιουργούς, επιμελητές και θεωρητικούς.

Παράλληλα με την κεντρική έκθεση, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα γεμάτο πρόγραμμα με performances, ομιλίες, ημερίδες, workshops, παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και ξεναγήσεις. Η διοργάνωση ποντάρει πολλά στη φυσική παρουσία των ίδιων των καλλιτεχνών, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να συνομιλήσουν απευθείας μαζί τους και να γνωρίσουν από μέσα τη σύγχρονη δημιουργική διαδικασία.

Τέλος, το πρόγραμμα συμπληρώνεται από την παράλληλη έκθεση «M#3, Moments, Meetings, Memories», που θα φιλοξενηθεί στον εκθεσιακό χώρο Λόφος art project. Σε επιμέλεια των Liesbeth Bos και Konstantin Economou, η έκθεση αυτή παρουσιάζει έργα καλλιτεχνών που συμμετείχαν στο Platforms Project κατά τα προηγούμενα χρόνια.

Στο Platforms Project 2026 συμμετέχουν οι:

ACEY Europe – Arts & Culture Community (Ελλάδα, Κύπρος, Σουηδία, Γαλλία,

Γερμανία, Ολλανδία, Ισραήλ, Αίγυπτος, Ρωσία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ,

Ρουμανία, ΗΑΕ), adARTes (Ελλάδα), Alter (Ελλάδα), Art For Earth 22 (Ελλάδα), Art

Group Ana | Εικαστική Ομάδα ἀνά (Ελλάδα), Art in a box (Ελλάδα), art team Συν |

ομάδα τέχνης Συν (Ελλάδα, Κύπρος), ArtCan (Ηνωμένο Βασίλειο), ArtCode (Ελλάδα), artplatform | elsewhere / museum of forgetting (Ολλανδία, Σουηδία),

ArtUnitas | Αρτ Ούνιτας (Ελλάδα), ATHENS STREET ART FESTIVAL (Κολομβία,

Ιαπωνία, Γαλλία, ΗΠΑ), AVARTS (Ελλάδα), AXIONART (Ελλάδα, ΗΑΕ, Κύπρος,

Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Αυστρία, Γερμανία, Σουηδία, Γαλλία), Broen

Project (Σουηδία, Γερμανία), BROKEN ART GROUP (Ελλάδα), Common Ground |

Κοινός Τόπος (Ελλάδα), Correspondents (Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ), CUBE ART

EDITIONS | ΚΥΒΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΧΝΗΣ (Ελλάδα), Daily Temporary and

Wanderlust (Σουηδία, Γερμανία), Darling Pearls &; Co (Ηνωμένο Βασίλειο), DepArt

(Ελλάδα), Dionysos and Apollon Theatre Company (Ελλάδα, Γαλλία), Dipola |

Δίπολα (Ελλάδα), Distortion art (Σουηδία), Eco Flaneur (Ελλάδα), elementA

(Ελλάδα, Κύπρος, Αυστραλία), Encounters (Ελλάδα), Events Horizon | Ορίζοντας

Γεγονότων (Ελλάδα), FARFALLA | ΦΑΡΦΑΛΑ (Ελλάδα), FokiaNou Art Space

(Ελλάδα), fragment S (Σουηδία, Κορέα), Fundacja Ziemniaki I (Πολωνία), Galerie

Theorema asbl (Βέλγιο), Gi-Nekyia | Γη-Νέκυια (Ελλάδα), H-M-S (Ηνωμένο

Βασίλειο), Hellenic Jet Society (Ελλάδα), ID:I Gallery (Σουηδία), Istanbul Painters

Club (Τουρκία), JS Gallery by IMC (Ελλάδα, Κύπρος, ΗΠA, Γερμανία, Φινλανδία,

Ηνωμένο Βασίλειο), ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΑΜΜΟΣ | SHIFTING SAND (Ελλάδα), LES

APACHES DE PATISSION (Γαλλία), ΜΕΤΑ-ΦΡΑΣΤΕΣ | META-FRASTES (Ελλάδα),

METApolis (Ελλάδα), Molekyl gallery (Σουηδία), ΟΣΥΑΠΕ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ | OSYAPE

– METAVASI (Ελλάδα), Paper Project (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία), [pool] (Βέλγιο),

Postcards from home (Ελλάδα, Βραζιλία, Πορτογαλία), POW WOW (Ελλάδα),

Project Space Piraeus (Ελλάδα), Rhythm Section (Γερμανία), SATELLITE ZONE

(Αλβανία), Solas Art Center (ΗΠΑ), Splitart Projects (Αυστρία), Studio 44 (Σουηδία),

The Affectif Kolektyf (Πολωνία), KΡΗΝΗ | Τhe KRINI Project (Ελλάδα), The Red

Boat Projects (Ελλάδα), Tupajumi foundation (Ολλανδία), Urban Cosmos | Αστικό

Σύμπαν (Ελλάδα), Visual March to Prespes | Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες

(Ελλάδα), VISUAL VOICES (Ελλάδα, Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο), WEDO

(Ελλάδα), yellow chair (Ολλανδία), You’re Invited ArtGroup (Ολλανδία, Φιλανδία)

Info

Πού: Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων (Λένορμαν 218)

Πότε: 17–20 Σεπτεμβρίου 2026

Είσοδος ελεύθερη

Περισσότερες λεπτομέρειες στο platformsproject.com