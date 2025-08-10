Τραγικό τέλος είχε η ηθοποιός και σεναριογράφος Σοφία Σεϊρλή, η οποία πνίγηκε στη θάλασσα στους Φούρνους Ικαρίας στο βορειοανατολικό Αιγαίο όπου παραθέριζε. Η δημοφιλής καλλιτέχνης ήταν 77 ετών.

Η γνωστή ηθοποιός και σεναριογράφος έχασε τη ζωή της στο μικρό νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου, καθώς επιχείρησε να διασχίσει μία μεγάλη θαλάσσια απόσταση, κολυμπώντας από την παραλία Καμάρι προς το μικρό νησάκι του Αγίου Μηνά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η άτυχη καλλιτέχνης παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα, ενώ κολυμπούσε στα ανοικτά.

Η φίλη της ανησύχησε όταν εκείνη δεν επέστρεψε και ενημέρωσε τις Αρχές.

Ποια ήταν η Σοφία Σεϊρλή

Η Σοφία Σεϊρλή είχε γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια την 1η Δεκεμβρίου 1947. Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, στη συνέχεια συνεργάστηκε με γνωστούς σκηνοθέτες σε διάφορες θεατρικές σκηνές σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά συμμετείχε και σε ανεξάρτητους θιάσους.

Διακρίθηκε στο θέατρο, ιδιαίτερα σε μονολόγους, καθώς επίσης στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, παίρνοντας μέρος σε αρκετά σίριαλ.

Ερμήνευσε πολλούς ρόλους της κλασικής και σύγχρονης θεματολογίας, όπως και έργων της ελληνικής λογοτεχνίας.

Ήταν καθηγήτρια υποκριτικής και σεναρίου.

Η προ διετίας τραγωδία με τον γιο του Οδυσσέα Σταμούλη

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από δύο χρόνια στην παραλία Πλάκα των Φούρνων Ικαρίας είχε εκτυλιχτεί μία άλλη τραγωδία. Ο 11χρονος Χρήστος Σταμούλης, γιος του ηθοποιού Οδυσσέα Σταμούλη, είχε πνιγεί στο μικρό νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου.