Η Μαριάννα Παπαμακαρίου στο πλαίσιο της καλοκαιρινής της περιοδείας, βρέθηκε στο Ναύπλιο, όπου έδωσε το παρών στις Αγροτικές Φυλακές Τίρυνθας, ύστερα από πρόσκληση της Διεύθυνσης. Η γνωστή τραγουδίστρια δέχθηκε με χαρά την πρόσκληση αυτή να παραβρεθεί και να τραγουδήσει για τους τρόφιμους, πριν από τη συναυλία που θα έδινε το βράδυ της ίδιας ημέρας, ώστε να δώσει μια νότα χαράς και αισιοδοξίας. Οι τρόφιμοι συμμετείχαν ενεργά, τραγουδώντας και χορεύοντας καθ´ όλη τη διάρκεια της 3ωρης παρουσίας της γνωστής καλλιτέχνιδας στο χώρο, όπου στο τέλος μοιράστηκαν σε όλους αυτόγραφα και ευχές.

Να υπενθυμίσουμε πως σε αυτές τις φυλακές είχε βρεθεί για περίπου ένα χρόνο από το 1975 έως τον Απρίλιο του 1976 και ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής Στράτος Διονυσίου, όπου μάλιστα είχε ηχογραφήσει εντός της αίθουσας της μουσικής των φυλακών (ο οποίος είχε διαμορφωθεί σε στούντιο ηχογράφησης) έναν ολόκληρο δίσκο, σε τραγούδια του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Να σημειώσουμε πως στο εκκλησάκι των φυλακών, καθ´ όλη τη διάρκεια της θητείας του, κάθε Κυριακή ήταν εκεί ο λαϊκός τραγουδιστής και έψελνε.

Σημείωση: Οι Φυλακές Τίρυνθας πριν διαμορφωθούν σε φυλακές, ήταν η εξοχική κατοικία του Ιωάννη Καποδίστρια.