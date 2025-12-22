Στις 22 Δεκεμβρίου εορτάζουμε τη μνήμη της μεγαλομάρτυρος της Χριστιανικής Εκκλησίας, Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριας. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Αναστασία. Η Καθολική Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Αναστασίας στις 25 Δεκεμβρίου.

Η εκπάγλου καλλονής Αναστασία ζούσε στη Ρώμη επί Διοκλητιανού και καταγόταν από πλούσια οικογένεια. Ο πατέρας της Πραιτεξτάτος ήταν ειδωλολάτρης. Τη χριστιανική πίστη διδάχτηκε από τη μητέρα της και τον δάσκαλό της, Χρυσόγονο.

Παρά τη θέλησή της παντρεύτηκε τον Ποπλίωνα, άντρα άσωτο και ασεβή. Μετά τον θάνατο του συζύγου της από πνιγμό σε ναυάγιο, περιερχόταν κρυφά τα σπίτια των φτωχών και τους παρείχε οικονομική ενίσχυση. Σύχναζε στις φυλακές, όπου κρατούνταν χριστιανοί και τους πρόσφερε τα απαραίτητα εφόδια. Φρόντιζε τις πληγές τους, τους ελευθέρωνε από τα δεσμά τους.

Ιδιαίτερη φροντίδα έδειχνε η Αναστασία στην ενίσχυση του φρονήματος των μελλοντικών μαρτύρων της πίστεως και στην περισυλλογή και ταφή των λειψάνων τους. Καταγγέλθηκε γι’ αυτό στον ηγεμόνα και έπειτα από πολλές ταλαιπωρίες και πολλά βασανιστήρια η Αναστασία τελικά ερρίφθη στη φωτιά.

Οι Συναξαριστές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στα θαύματά της, με τα οποία έλυνε τα μάγια (φαρμακείες), γι’ αυτό και επονομάστηκε «Φαρμακολύτρια».

Στα χρόνια του βυζαντινού αυτοκράτορα Λέοντος A’ τα λείψανά της μετακομίστηκαν στην Κωνσταντινούπολη, ενώ στη Ρώμη αφιερώθηκε στη μνήμη της ναός ήδη από τον 4ο αιώνα.

Απολυτίκιο

Tων μαρτύρων ταις χρείαις διακονήσασα, μαρτυρικώς εμιμήσω τας αριστείας αυτών, δι’ αθλήσεως εχθρὸν καταπαλαίσασα· όθεν βλαστάνεις δαψιλώς χάριν άφθονον αεί, θεόφρων Αναστασία, τοις προσιούσιν εκ πόθου τη αρωγή της προστασίας σου.