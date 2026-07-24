Η Χριστιανική Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνας στις 24 Ιουλίου, ημέρα κατά την οποία γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομά της.

Η Χριστίνα έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Σεπτιμίου Σεβήρου (193–210 μ.Χ.) και καταγόταν από την Τύρο της Συρίας. Πατέρας της ήταν ένας ισχυρός στρατηγός, ο οποίος, όντας φανατικός ειδωλολάτρης, δεν μπόρεσε να αποδεχθεί ότι η κόρη του ασπάστηκε τον Χριστιανισμό.

Αρχικά, ο ίδιος ο πατέρας της την υπέβαλε σε σκληρά βασανιστήρια και τη φυλάκισε, αφήνοντάς την χωρίς τροφή με σκοπό να πεθάνει από την πείνα. Σύμφωνα με τους συναξαριστές, η θεία χάρη τη γλίτωσε. Στη συνέχεια, την έριξαν στη θάλασσα, αλλά ένας άγγελος Κυρίου τη βοήθησε να βγει ασφαλής στη στεριά. Μόλις μαθεύτηκε η σωτηρία της, ο πατέρας της διέταξε να τη φυλακίσουν εκ νέου.

Νέα βασανιστήρια και θαύματα

Την επόμενη νύχτα, ο πατέρας της πέθανε και τη θέση του ως στρατηγός ανέλαβε ο Δίων. Όταν η Χριστίνα παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, ομολόγησε με θάρρος την πίστη της. Ο Δίων διέταξε να ξεκινήσουν πάλι τα βασανιστήρια, κατά τη διάρκεια των οποίων πολλοί συγκρατούμενοί της συγκινήθηκαν από το σθένος της και πίστεψαν στον Χριστό.

Μετά τον Δίωνα, τη σκυτάλη πήρε ο Ιουλιανός, ο οποίος φάνηκε ακόμη πιο σκληρός:

Την έριξε μέσα σε μια πυρακτωμένη κάμινο. Τη φυλάκισε σε κλουβί με δηλητηριώδη φίδια, τα οποία όμως δεν τη δάγκωσαν, αλλά της έγλειφαν τα πόδια.

Διέταξε να της κόψουν τους μαστούς, από όπου αντί για αίμα έτρεξε γάλα, καθώς και τη γλώσσα.

Το τέλος της Αγίας

Παρά τις πρωτοφανείς δοκιμασίες, η Χριστίνα υπέμεινε τα πάντα με ακλόνητη υπομονή και πίστη. Τελικά, οι βασανιστές της την θανάτωσαν τρυπώντας την καρδιά της με κοντάρια. Έτσι, παρέδωσε το πνεύμα της, κερδίζοντας το στέφανο του μαρτυρίου και περνώντας στην αιώνια ζωή.

Απολυτίκιο

Του πατρός σου την πλάνην λιπούσα πάνσεμνε, της ευσεβείας εδέξω την θείαν έλλαμψιν, και νενύμφευσαι Χριστώ ως καλλιπάρθενος- όθεν ηγώνισαι στερρώς, και καθείλες τον εχθρόν, Χριστίνα Μεγαλομάρτυς. Και νυν απαύστως δυσώπει, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.