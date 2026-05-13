Η Αγία Γλυκερία είναι μία από τις σημαντικές μορφές της χριστιανικής παράδοσης και η μνήμη της τιμάται κάθε χρόνο στις 13 Μαΐου. Την ίδια ημέρα γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Γλυκερία.

Καταγόταν από την Τραϊανούπολη και έζησε τον 2ο αιώνα μ.Χ. Πατέρας της ήταν ο Μακάριος, ο οποίος είχε υπηρετήσει ως ύπατος. Από νεαρή ηλικία ακολούθησε τη χριστιανική πίστη και αφιερώθηκε με ζήλο στη διάδοση και τη διδασκαλία του Ευαγγελίου.

Η δράση της προκάλεσε την οργή του τοπικού άρχοντα Σαββίνου, όταν πληροφορήθηκε πως ήταν χριστιανή και πως είχε γκρεμίσει ειδωλολατρικό ναό. Με διαταγή του συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή. Εκεί κατάφερε να μεταστρέψει στη χριστιανική πίστη τον δεσμοφύλακά της, Λαοδίκιο, ο οποίος αργότερα μαρτύρησε διά αποκεφαλισμού.

Παρά τα βασανιστήρια και τις πιέσεις, η Αγία Γλυκερία δεν αρνήθηκε την πίστη της. Τότε ο Σαββίνος διέταξε να ριχτεί στα άγρια θηρία.

Σύμφωνα με την παράδοση, τα θηρία δεν την πείραξαν, αν και ένα από αυτά τη δάγκωσε. Από το τραύμα αυτό υπέκυψε λίγες ημέρες αργότερα, κατά την περίοδο που αυτοκράτορας της Ρώμης ήταν ο Αντωνίνος ο Ευσεβής.

Η παράδοση αναφέρει πως πολλοί πιστοί έλαβαν θεραπείες και θαυματουργικές ιάσεις προσκυνώντας το ιερό λείψανό της και επικαλούμενοι με πίστη τη βοήθειά της.

Απολυτίκιο

«Την καλλιπάρθενον Χριστού τιμήσωμεν,

την αριστεύσασαν πόνοις αθλήσεως,

και ασθενεία της σαρκός τον όφιν καταβαλούσαν·

πόθω γαρ του Κτίσαντος,

των βασάνων την έφοδον παρ’ ουδέν ηγήσατο,

και θεόθεν δεδόξασται.

Προς ην αναβοήσωμεν πάντες·

Χαίροις, θεόφρων Γλυκερία.»