Η Αγία Κυριακή είναι μία από τις τιμώμενες Αγίες της Χριστιανοσύνης και η μνήμη της εορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Ιουλίου. Ήταν κόρη του Δωρόθεου και της Ευσεβίας, ενός ευσεβούς ζευγαριού που για πολλά χρόνια δεν μπορούσε να αποκτήσει παιδιά. Έπειτα από θερμές προσευχές τους προς τον Θεό, γεννήθηκε η κόρη τους ημέρα Κυριακή, γεγονός που στάθηκε αφορμή να λάβει το όνομα Κυριακή.

Στην περίοδο των διωγμών του αυτοκράτορα Διοκλητιανού (284–305 μ.Χ.), οι γονείς της μαρτύρησαν εξαιτίας της χριστιανικής τους πίστης. Η ίδια οδηγήθηκε αρχικά ενώπιον του Καίσαρα Μαξιμιανού και στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον άρχοντα της Βιθυνίας, Ιλαριανό. Εκείνος, θαυμάζοντας τη νεότητα και την ομορφιά της, προσπάθησε να την πείσει να αρνηθεί την πίστη της, υποστηρίζοντας ότι αυτά τα χαρίσματα προορίζονται για τις απολαύσεις της ζωής και όχι για τα βασανιστήρια.

Η παρθένος του απήντησε υπερήφανα ότι δεν δίνει την παραμικρή αξία στην ομορφιά και ότι το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η πίστη της στον Χριστό.

Εξοργισμένος ο Ιλαριανός διέταξε να τη βασανίσουν και κατόπιν να την αποκεφαλίσουν. Αλλά προτού επιπέσει το σπαθί του δήμιου στο κεφάλι της, η Κυριακή παρέδωσε το πνεύμα και πέρασε στην αιωνιότητα.

Απολυτίκια

Ως βρύσις πολύκρουνος παρθενομάρτυς Χριστού, κατήρδευσας πάνσοφε την Εκκλησίαν αυτού, και ήθλησας άριστα. Έσωσας τους εν σκότει της ειδωλομανίας, αίγλη των σων θαυμάτων, Κυριακή αθλοφόρε. Διό εν παρρησία Χριστώ πρέσβευε σωθήναι ημάς.

Κυρίων τον Κύριον, και Βασιλέα Χριστόν, εξ όλης ηγάπησας, Κυριακὴ της ψυχής, και χαίρουσα ήθλησας, όθεν Παρθενομάρτυς, παρ’ αυτοῦ δοξασθείσα, βρύεις τοις σε τιμώσιν, ιαμάτων την χάριν, τοις πάσιν αιτουμένη, πταισμάτων συγχώρησιν.

Σχετικά

Η Αγία Κυριακή είναι η πολιούχος των Σερβίων Κοζάνης και προστάτιδα του μητρικού θηλασμού.