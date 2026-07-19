Η Αγία Μακρίνα ήταν η μεγαλύτερη αδελφή του Μεγάλου Βασιλείου και του Γρηγορίου Νύσσης. Η Χριστιανική Εκκλησία την ανακήρυξε Αγία, αναγνωρίζοντας τον ενάρετο και ασκητικό τρόπο ζωής της. Η μνήμη της τιμάται κάθε χρόνο στις 19 Ιουλίου, ημέρα κατά την οποία γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Μακρίνα.

Γεννήθηκε γύρω στο 327 μ.Χ. στην Καισάρεια της Καππαδοκίας, τη σημερινή πόλη Καϊσερί της Τουρκίας. Ήταν κόρη του Βασιλείου του Γέροντος και της Εμμέλειας, οι οποίοι επίσης τιμώνται ως Άγιοι από την Εκκλησία. Σε ηλικία μόλις δώδεκα ετών αρραβωνιάστηκε έναν άνδρα γνωστό για τη σωφροσύνη, την οικονομική του ευχέρεια και τη φιλανθρωπία του. Ωστόσο, εκείνος πέθανε πριν από την τέλεση του γάμου τους.

Μετά τον θάνατό του, η Μακρίνα επέλεξε να μην παντρευτεί ξανά. Αντίθετα, αφιερώθηκε στην ανατροφή και τη διαπαιδαγώγηση των νεότερων αδελφών της, ασκώντας καθοριστική επιρροή στην πνευματική τους πορεία, ιδιαίτερα στον Μέγα Βασίλειο και στον Γρηγόριο Νύσσης.

Όταν τα αδέλφια της ενηλικιώθηκαν, εγκαταστάθηκε στον Πόντο, στις όχθες του ποταμού Ίρη. Εκεί ίδρυσε, μαζί με τη μητέρα της και πρώην υπηρέτριές τους, ένα κοινόβιο με την ονομασία «Φροντιστήριον». Στον χώρο αυτό αφοσιώθηκε στη μελέτη της Αγίας Γραφής και της θεολογικής γραμματείας, αποκτώντας αξιόλογη θεολογική κατάρτιση.

Η Αγία Μακρίνα εκοιμήθη το 379 μ.Χ., αφού προηγουμένως απήγγειλε μια εκτενή προσευχή προς τον Κύριο. Πολύτιμες πληροφορίες για τη ζωή και το έργο της διασώζονται στα συγγράμματα του αδελφού της, Γρηγορίου Νύσσης, με τίτλους «Βίος» και «Λόγος περί ψυχής και αναστάσεως».

Απολυτίκιο

Σοφίας έρωτι, τον νουν πτερώσασα, κόσμου ευπάθειαν, έμφρονως έλιπες, και ενδιαίτημα τερπνόν εγένου θείας αγάπης· συ γαρ δι’ ασκήσεως, καη ηθών τελειότητας, νύμφη εχρημάτισας, του Σωτήρος περίδοξος· ω πρέσβευε υπέρ των βοώντων χαίροις Μακρίνα θεοφόρε.