Η Αγία Μαρίνα είναι μία από τις μεγαλομάρτυρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας και η μνήμη της τιμάται κάθε χρόνο στις 17 Ιουλίου. Στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είναι γνωστή ως Παρθενομάρτυς Μαργαρίτα και εορτάζεται στις 20 Ιουλίου.

Έζησε τον 3ο αιώνα μ.Χ. και καταγόταν από την Αντιόχεια της Πισιδίας, στη σημερινή περιοχή του Γιαλβάτς στην Τουρκία. Ήταν κόρη του ειδωλολάτρη ιερέα Αιδεσίου. Σε ηλικία μόλις 15 ετών αρνήθηκε να παντρευτεί τον έπαρχο Ολύμβριο. Εκείνος, επιδιώκοντας να την εκδικηθεί, κατήγγειλε ότι ήταν χριστιανή. Ως αποτέλεσμα, η Αγία Μαρίνα συνελήφθη, υπέστη σκληρά βασανιστήρια για την πίστη της και στο τέλος μαρτύρησε με αποκεφαλισμό.

Η μεγαλομάρτυς Μαρίνα είναι προστάτιδα Αγία της Λέρου. Στη Δυτική Χριστιανοσύνη η Αγία Μαρίνα (Αγία Μαργαρίτα) είναι προστάτιδα των εγκύων, του τοκετού, των πασχόντων από ασθένειες του ήπατος, των νοσοκόμων και του Κολεγίου Κουίνς του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ.

Αγία Μαρίνα

Απολυτίκιο

Μνηστευθείσα τω Λόγω Μαρίνα ένδοξε, των επίγειων την σχέσιν πάσαν κατέλιπες, και ενήθλησας λαμπρώς ως καλλιπάρθενος· τον γαρ αόρατον εχθρόν, κατεπάτησας στερρώς, οφθέντα σοι Αθληφόρε. Και νυν πηγάζεις τω κόσμω, των ιαμάτων τα χαρίσματα.

Λαογραφία

Ο λαός θεωρεί την Αγία Μαρίνα προστάτιδα των καχεκτικών και φιλάσθενων παιδιών. Παλαιότερα, στην Αθήνα οι μητέρες οδηγούσαν τα παιδιά τους κατά την εορτή της στην ομώνυμη εκκλησία που βρίσκεται στο Λόφο των Νυμφών. Τους φορούσαν καινούργια ρούχα και άφηναν τα παλαιά στον περίβολο του ναού, με την ελπίδα να αποβάλουν τα παιδιά τους τις αρρώστιες από τις οποίες κατατρύχονταν.

Η εορτή της Αγίας Μαρίνας σχετίζεται από τους αγρότες με τα μετεωρολογικά φαινόμενα. Σχετικές οι παροιμίες:

Της Αγια-Μαρίνας ρώγα (ή σύκα) και τ’ Αϊ-Λιος σταφύλι. Και της Αγιάς Παρασκευής γεμάτο το κοφίνι.

Ο Αϊ – Λιάς κόβει σταφύλια και η Αγιά Μαρίνα σύκα.