Μάρτυρας της Εκκλησίας, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 12 Ιανουαρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Τατιανή ή Τατιάνα.

Η Τατιανή έζησε τα χρόνια του αυτοκράτορα Αλέξανδρου Σεβήρου από επιφανείς γονείς και κατείχε το αξίωμα της διακόνισσας. Όταν ο αυτοκράτορας πληροφορήθηκε την πλούσια φιλανθρωπική δράση της διέταξε να τη συλλάβουν και την ανάγκασε να τον συνοδεύσει σε ειδωλολατρικό ναό, όπου η αγία με την προσευχή της γκρέμισε τα είδωλα. Επειδή η Τατιανή δεν πείστηκε ν’ απαρνηθεί τη χριστιανική της πίστη, υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια και τελικά αποκεφαλίστηκε.

Απολυτίκιο

Ισχύι της πίστεως, κραταιωθείσα σεμνή, νομίμως ενήθλησας, υπερ Χριστού του Θεού, Τατιανὴ ένδοξε πάσας γαρ τας ιδέας, των δεινών ενεγκούσα, ήσχυνας τον Βελίαρ, τη ατρέπτω σου στάσει εξ ου τῆς κακοτροπίας πάντας απάλλαξαν.

Πηγή: sansimera.gr