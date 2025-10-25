Ευσεβής και φιλάνθρωπη χριστιανή, πρωταγωνίστρια του θαύματος του Αποστόλου Πέτρου. Η μνήμη της τιμάται από τη χριστιανική εκκλησία στις 25 Οκτωβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Ταβιθά.

Η Ταβιθά ζούσε στην Ιόππη, τη σημερινή Γιάφα του Ισραήλ. Ήταν υφάντρα και έφτιαχνε χιτώνες, τους οποίους πωλούσε προς ανακούφιση των χηρών και ορφανών. Αρρώστησε όμως και πέθανε.

Την περίοδο εκείνη βρισκόταν στη Λύδδα ο Απόστολος Πέτρος. Όταν το άκουσαν αυτό οι δικοί της, έσπευσαν να τον παρακαλέσουν να έρθει στην Ιόππη, όπου και οδηγήθηκε στο νεκροκρέβατο της Ταβιθάς. Αφού παρακάλεσε τους παρευρισκόμενους να βγουν από το δωμάτιο, ο Πέτρος γονάτισε και προσευχήθηκε. Στη συνέχεια πρόσταξε τη νεκρή: «Ταβιθά ανάστηθι!» και η νεαρή κοπέλα αναστήθηκε (Πράξεις των Αποστόλων, θ’ 36-40). Το γεγονός αυτό διαδόθηκε στην Ιόππη και πολλοί πίστεψαν.

Η Ταβιθά έπειτα από το θαύμα αυτό έζησε ακόμα για πολλά χρόνια, ευαρεστώντας με την αγία ζωή της τον Θεό και διακονώντας τους συνανθρώπους της.

Η Αγία Ταβιθά

Πηγή: sansimera.gr

Επιμέλεια: Σ.Κ.