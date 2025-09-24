Η ισαπόστολος Θέκλα καταγόταν από το Ικόνιο της Μικράς Ασίας και οι γονείς της ήταν ειδωλολάτρες. Μεταστράφηκε στον χριστιανισμό χάρη στα κηρύγματα του ίδιου του Αποστόλου Παύλου, που γίνονταν στη γειτονική οικία του Ονησιφόρου, έχοντας ήδη μνηστευθεί κάποιον ειδωλολάτρη ονόματι Θάμυρη. Όταν αυτός και η μητέρα της Θεόκλεια αντιλήφθηκαν ότι είχε γίνει χριστιανή, προσπάθησαν να τη μεταπείσουν. Γρήγορα όμως κατάλαβαν ότι ματαιοπονούσαν και κατέδωσαν τον Απόστολο Παύλο στον ηγεμόνα Καστίλιο, ο οποίος τελικά αφού τον φυλάκισε, τον απέλασε.

Τότε, η Θέκλα εγκατέλειψε τον μνηστήρα της και ακολούθησε τον Παύλο στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Πολλές φορές υπέστη μαρτύρια, αλλά η πίστη της φαίνεται ότι τήν έσωσε. Από την Αντιόχεια μετέβη στα Μύρα της Λυκίας για να συναντήσει τον Απόστολο Παύλο και από εκεί στη Σελεύκεια, όπου κατέφυγε στο όρος Καλαμών. Πέθανε ειρηνικά σε ηλικία ενενήντα ετών.

Απολυτίκιο

Του Παύλου συνέκδημος, ως καθαρλα την ψυχήν, και πρώταθλος πέφηνας, εν γυναιξίν ευκλεώς, Χριστόν αγαπήσασα, συ γαρ της ευσέβειας, πτερωθείσα τω πόθω, ήθλησας υπέρ φύσιν, Ισαπόστελε Θέκλα δι σε ο Πανοικτίρμων νύμφην ηγάγετο.