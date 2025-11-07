Η Αγία Θεσσαλονίκη υπήρξε μάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη της οποίας τιμάται κάθε χρόνο στις 7 Νοεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το βαπτιστικό όνομα Θεσσαλονίκη.

Η Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τους συναξαριστές, ήταν κόρη του Κλέωνα, ενός πλούσιου εθνικού της Αμφίπολης, ο οποίος παράλληλα ήταν και ιερέας στον ειδωλολατρικό ναό της περιοχής. Η πίστη της στον Χριστό και η άρνησή της να αλλαξοπιστήσει προκάλεσε την απάνθρωπη αντίδραση του πατέρα της, ο οποίος διέταξε τέσσερις άνδρες να τη γυμνώσουν και να τη μαστιγώσουν. Βαρύτατα τραυματισμένη, η Θεσσαλονίκη εξορίστηκε από τον τοπικό ηγεμόνα Θορύβιο και παρέδωσε το πνεύμα της δοξάζοντας τον Κύριο.

Δύο συντοπίτες της, ο Αύκτος και ο Ταυρίων, που φαίνεται ότι παρακολούθησαν το μαρτύριο της Θεσσαλονίκης, κατηγόρησαν ως βάρβαρο τον Κλέωνα. Αυτός τους διέβαλε ως Χριστιανούς στον Θορύβιο, ο οποίος διέταξε να βασανιστούν. Παρά το λιθοβολισμό τους, τη ρίψη τους σε φλογισμένο καμίνι, την προσπάθεια πνιγμού τους σε παρακείμενη λίμνη και την εκτόξευση βελών εναντίον τους, ο Αύκτος και ο Ταυρίων παρέμειναν αβλαβείς με τη μεσολάβηση της θείας Χάριτος, όπως αναφέρουν οι συναξαριστές. Τότε, ο Θορύβιος διέταξε να τους αποκεφαλίσουν κι έτσι ο Αύκτος και ο Ταυρίων συνεορτάζονται με τη Θεσσαλονίκη ως μάρτυρες της πίστης από την Εκκλησία.



