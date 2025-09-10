Οι Αγίες Μηνοδώρα, Μητροδώρα και Νυμφοδώρα ήταν αδελφές και κατάγονταν από τη Βιθυνία. Η μνήμη τους τιμάται στις 10 Σεπτεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν τα ονόματα Μηνοδώρα, Μητροδώρα, Νυμφοδώρα.

Η Μηνοδώρα, η Μητροδώρα και η Νυμφοδώρα ζούσαν στη Βιθυνία της Μικράς Ασίας επί Ρωμαίου αυτοκράτορος Μαξιμιανού (286 -305). Σε νεαρή ηλικία εγκατέλειψαν την πατρική οικία και τα «εγκόσμια». Εγκαταστάθηκαν σε μία ερημική περιοχή πλησίον της Νικομήδειας, όπου ζούσαν με άσκηση και προσευχή και θεράπευαν τους πάσχοντες από διάφορες ασθένειες.

Όταν πληροφορήθηκε τη δράση τους ο έπαρχος Φρόντων τις συνέλαβε. Με υποσχέσεις και απειλές προσπάθησε να τις επαναφέρει στην ειδωλολατρία, αλλά απέτυχε. Κατόπιν τις υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια, εξ αιτίας των οποίων απεδήμησαν εις Κύριον.

Ο έπαρχος θέλησε να κάψει τα σώματα της, αλλά οι φλόγες έκαψαν τον ίδιο και έπειτα καταρρακτώδης βροχή έσβησε τη φωτιά. Τα σώματα των τριών παρθένων τάφηκαν με σεβασμό από τους χριστιανούς.

Απολυτίκιο

Τον τρισάριθμον σύλλογον και θεόπλοκον, των αυταδέλφων παρθένων στέψωμεν θείαις ωδαίς, ανδρικώς γαρ τον εχθρόν κατετροπώσαντο, όθεν προϊστάντι ημών των βοώντων εκτενώς, χαίρε, σεμνή Μηνοδώρα, συν Μητροδώρα τη θεία και Νυμφοδώρα τη θεόφρονι.