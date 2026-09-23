Οι Οσίες Ξανθίππη και Πολυξένη ήταν Ισπανίδες αδελφές και έζησαν στα μέσα του πρώτου αιώνα μετά Χριστόν, όταν Καίσαρ ήταν ο Κλαύδιος ο Α’ (41-54 μ.Χ.).

Η μνήμη τους τιμάται από την εκκλησία στις 23 Σεπτεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Ξανθίππη και Πολυξένη.

Η Ξανθίππη ήταν σύζυγος του Πρόβου, που ήταν άρχοντας της χώρας, και μαθήτευσε κοντά στον Απόστολο Παύλο. Η αδερφή της Πολυξένη απήχθη από κάποιον, που ήθελε να τη διαφθείρει, στην Ελλάδα, όπου γνώρισε το χριστιανισμό από τον Απόστολο Φίλιππο.

Και οι δύο αδελφές εργάστηκαν στη συνέχεια για τη χριστιανική πίστη και οδήγησαν σ’ αυτή πολλές γυναίκες. Πέθαναν και οι δύο ειρηνικά σε προχωρημένη ηλικία.

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Θείας πίστεως, τὸ φῶς δεχθεῖσα, ἔργοις ἔλαμψας, τῆς εὐσεβείας, Πολυξένη Ὁσία θεόληπτε· καὶ ἐν τῷ βίῳ Χριστὸν ἐμεγάλυνας, σὺν τῇ συγχρόνῳ ἀμέμπτοις σου πράξεσι· μεθ’ ἧς πρέσβευε Κυρίῳ τῷ σὲ δοξάσαντι, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.