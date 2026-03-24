Μια ξεχωριστή γιορτή, γεμάτη μουσική και ποίηση, έρχεται στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 27/3 στις 13:00.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, θα προσφερθεί λίγη από τη δύναμη της τέχνης και της ψυχής σε ασθενείς, γιατρούς και νοσηλευτές.

Η εκδήλωση αποτελεί ταυτόχρονα έναν φόρο τιμής στον σπουδαίο ευεργέτη Θεαγένη Χαρίση, έναν άνθρωπο που με τη ζωή και το έργο του άφησε αποτύπωμα ευαισθησίας, ανθρωπιάς και πνευματικής καλλιέργειας.

Στην καλλιτεχνική παράσταση θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι και βραβευμένοι ποιητές οι οποίοι θα απαγγείλουν ποιήματα τους καθώς και μεγάλων Ελλήνων ποιητών αφιερωμένα στην ελπίδα, την αγάπη και την αντοχή της ανθρώπινης ψυχής:

– Κλέλια Χαρίση, Δημοσιογράφος, ποιήτρια, Διευθύντρια Λόγου κ Τέχνης International Action Art

– Ηλίας Παπακωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών, ποιητής

– Ζωικίδου Χριστίνα, Νοσηλεύτρια Θεαγενείου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου, Λογοτέχνης-ποιήτρια

Τη μουσική διάσταση της εκδήλωσης θα πλαισιώσει η καταξιωμένη συνθέτρια, ερμηνεύτρια και πιανίστα Κρινιώ Νικολάου, η οποία θα παρουσιάσει μελοποιημένα ποιήματα και μουσικές συνθέσεις που συνομιλούν με τον ποιητικό λόγο αλλά και αγαπημένα τραγούδια γνωστών στιχουργών-ποιητών.

Ιδιαίτερη συγκίνηση αναμένεται να προσφέρει η συμμετοχή της Χορωδίας του Θεαγενείου Νοσοκομείου, καθώς και διακεκριμένων καλλιτεχνών από το ίδιο το προσωπικό του Α.Ν.Θ.”ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» οι οποίοι με τη δική τους παρουσία θα ενώσουν τη φροντίδα της ιατρικής με τη θεραπευτική δύναμη της τέχνης.

Τη χορωδία διευθύνει η Αργυρώ Παπαλάσκαρη (Ακτινοφυσικός του Νοσοκομείου) και στο πιάνο συνοδεύει η Πελαγία Αναγνωστάκη.

Την εκδήλωση θα ανοίξει με επίσημο χαιρετισμό ο κος Νικόλαος Κριθαρίδης, Διοικητής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους και υπογραμμίζοντας τη σημασία της τέχνης ως πηγή δύναμης και ελπίδας για τους ανθρώπους που δίνουν καθημερινά τον αγώνα της ζωής.

Η εκδήλωση τελεί υπό την Αιγίδα της International Action Artμε την ευγενική χορηγία της MSG Group Companies και φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα συλλογικής συγκίνησης και αισιοδοξίας, αναδεικνύοντας την ποίηση και τη μουσική ως γέφυρες ελπίδας, δύναμης και εσωτερικής θεραπείας.

Σε έναν χώρο όπου καθημερινά δίνεται ο αγώνας για τη ζωή, η τέχνη έρχεται να υπενθυμίσει πως η ανθρώπινη ψυχή συνεχίζει να δημιουργεί, να συγκινείται και να ελπίζει.

Η βραδιά αυτή είναι αφιερωμένη σε όλους εκείνους που αγωνίζονται, φροντίζουν και πιστεύουν πως η αγάπη, η πίστη και η τέχνη μπορούν να φωτίσουν ακόμη και τις πιο δύσκολες στιγμές.