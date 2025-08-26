Τους Αγίους Ανδριανό και Ναταλία εορτάζει στις 26 Αυγούστου η Εκκλησία, τιμώντας τους για την πίστη τους και την αγιότητά τους.

Ο Άγιος Ανδριανός καταγόταν από τη Νικομήδεια, έζησε την εποχή του αυτοκράτορα Μαξιμιανού και ήταν παντρεμένος με τη Ναταλία.

Ο Άγιος Ανδριανός υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της σύλληψης και των βασανιστηρίων, στα οποία είχαν υποβληθεί από τους διώκτες τους, 23 Χριστιανοί. Εντυπωσιάστηκε από αυτά πού άκουσε και δήλωσε στους ειδωλολάτρες ότι είναι κι’ αυτός χριστιανός, με αποτέλεσμα να τον κλείσουν και αυτόν στη φυλακή.

Όταν τον επισκέφθηκε εκεί η σύζυγός του προκειμένου να του συμπαρασταθεί, του ζήτησε να μην λυγίσει.

Αφού υπέμεινε και ο ίδιος πολλά και φρικτά βασανιστήρια παρέδωσε το πνεύμα του, ενώ όταν οι ειδωλολάτρες επιχείρησαν να του κάψουν το σώμα, ξέσπασε μία δυνατή νεροποντή η οποία έσβησε τη φωτιά.

Η Ναταλία υπέμεινε καρτερικά το μαρτύριο του συζύγου της και πέθανε σε μεγάλη ηλικία.

Όπως αναφέρει η Εκκλησία, το ζεύγος Ανδριανού – Ναταλίας αποτελεί παράδειγμα για το πώς οι σύζυγοι, οφείλουν να συμβάλουν στην κατά Θεό επιτυχία της συζυγίας, δηλαδή στη θέωση όλων των μελών της οικογένειας.

Απολυτίκιο

Αναφαίρετον όλβον ηγήσω, την σωτήριον, πίστιν τρισμάκαρ, καταλιπών την πατρώαν ασέβειαν και τω Δεσπότη κατ’ ίχνος επόμενος, κατεπλουτίσθης ενθέοις χαρίσμασιν Αδριανέ ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, ομού συν Ναταλία τη θεόφρονι.