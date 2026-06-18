Οι Άγιοι Λεόντιος, Υπάτιος και Θεόδουλος, που τιμώνται από την Εκκλησία στις 18 Ιουνίου, έζησαν και μαρτύρησαν κατά την περίοδο της βασιλείας του αυτοκράτορα Βεσπασιανού (69–79 μ.Χ.).

Ο Λεόντιος ήταν ελληνικής καταγωγής και από νεαρή ηλικία εντάχθηκε στον ρωμαϊκό στρατό. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στην Αφρική ασπάστηκε τον Χριστιανισμό και αφιερώθηκε στη διάδοση του Ευαγγελίου. Παράλληλα, χρησιμοποιούσε τα χρήματά του για να στηρίζει ανθρώπους που είχαν ανάγκη, όπως φτωχούς, χήρες και ορφανά. Η πίστη και το παράδειγμά του επηρέασαν βαθιά δύο συμπολεμιστές του, τον Υπάτιο και τον Θεόδουλο, οι οποίοι επίσης έγιναν χριστιανοί.

Όταν ο ηγεμόνας Αδριανός έμαθε για τη δράση τους, επιχείρησε αρχικά να τους πείσει με υποσχέσεις και ανταλλάγματα να εγκαταλείψουν την πίστη τους. Ωστόσο, διαπίστωσε σύντομα ότι παρέμεναν σταθεροί και αμετακίνητοι στις πεποιθήσεις τους. Τότε διέταξε τον αποκεφαλισμό του Υπάτιου και του Θεόδουλου, ενώ ο Λεόντιος μαστιγώθηκε μέχρι θανάτου, χωρίς να αρνηθεί την πίστη του.

Απολυτίκιο

Ρώμην ένθεον διεζωσμένος, εθριάμβευσας εν τοις αγώσιν, αθλοφόρε του Σωτήρος Λεόντιε· συ γαρ ως λέων προς άθλησιν ώρμησας και πολεμίων το κράτος κατέβαλες. Μάρτυς ένδοξε Χριστὸν τον Θεόν ικέτευε, δωρίσασθαι ημίν το μέγα έλεος.