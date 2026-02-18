Το πρωί της Παρασκευής αναμένεται να μεταβούν στη Γάνδη ειδικοί του ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου να συναντήσουν τον άνδρα που έθεσε προς δημοπράτηση υλικό ιστορικού περιεχομένου για την εκτέλεση στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944. Στόχος της επίσκεψης είναι να εξεταστεί από κοντά η γνησιότητα των τεκμηρίων που έχει στην κατοχή του.

Ο Βέλγος συλλέκτης είχε διαθέσει μέσω ιδιωτικής διαδικτυακής πλατφόρμας χιλιάδες έγγραφα και αντικείμενα που σχετίζονται με τη ναζιστική Γερμανία, ανάμεσά τους και φωτογραφίες από την εκτέλεση 200 κρατουμένων στην Καισαριανή.

Οι Έλληνες εμπειρογνώμονες θα επιδιώξουν συνάντηση μαζί του ώστε να διαπιστώσουν εάν το υλικό είναι αυθεντικό και να αξιολογήσουν τη σημασία του. Ο ίδιος, μιλώντας στο βελγικό πρακτορείο ειδήσεων Belga, ανέφερε πως θα κρατήσει αποστάσεις μέχρι να υπάρξει επίσημη επικοινωνία με τις ελληνικές Αρχές, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι έχει ήδη αποσύρει τις επίμαχες φωτογραφίες από την πλατφόρμα.

Πρόκειται για τον Τιμ ντε Κραενέ, απόφοιτο Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστήμιο της Γάνδης, ο οποίος δραστηριοποιείται από το 2015 αποκλειστικά μέσω διαδικτυακής επιχείρησης. Η εταιρεία του εξειδικεύεται στην εμπορία στρατιωτικών εγγράφων και αντικειμένων του Γ’ Ράιχ, έχοντας καταγράψει περίπου 47.000 πωλήσεις μέχρι σήμερα.

Όπως ανέφερε η φλαμανδική εφημερίδα Nieuwsblad, οι τιμές των αντικειμένων κυμαίνονταν από 5 έως 550 ευρώ, με τις νέες καταχωρήσεις να φτάνουν περίπου τις 1.000 κάθε μήνα. Σε δημοσίευμά της με τίτλο «Οργή στην Ελλάδα για τον Βέλγο συλλέκτη», η εφημερίδα στάθηκε στη σκληρότητα του φωτογραφικού υλικού. Ο ίδιος ο έμπορος συνήθιζε να προειδοποιεί για το περιεχόμενο, κάνοντας λόγο για εικόνες εγκλημάτων πολέμου και νεκρών.

Αν και η ηλεκτρονική του πλατφόρμα παρουσιαζόταν ως χώρος για συλλέκτες με ενδιαφέρον για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η απόπειρα εμπορικής αξιοποίησης τεκμηρίων που σχετίζονται με εκτελέσεις αμάχων προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.