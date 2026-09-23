Μετά την τεράστια επιτυχία της πρώτης χρονιάς, και έπειτα από τη θερμή υποδοχή που της επιφύλαξε το κοινό, η παράσταση «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ», σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια, με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη και την Έφη Μουρίκη, θα συνεχιστεί για 2η χρονιά, από την 1η Οκτωβρίου, στο Θέατρο Ζίνα, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων έως τις 6 Δεκεμβρίου.

Το εμβληματικό έργο του Έντουαρντ Άλμπυ, ένα από τα πιο συγκλονιστικά και βαθιά ανθρώπινα θεατρικά έργα του 20ού αιώνα, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια.

Με το βαθιά ψυχογραφικό του βλέμμα, ο Σωτήρης Τσαφούλιας αναδεικνύει το έργο ως μια ανελέητη ψυχολογική παρτίδα, που αντανακλά τη διαχρονική αγωνία του ανθρώπου να ορίσει την ταυτότητά του μέσα σε έναν κόσμο που καταρρέει.

Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους αναλαμβάνουν ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και η Έφη Μουρίκη, ενώ στο πλευρό τους βρίσκονται ο Σπύρος Σταμούλης και η Ελεάνα Στραβοδήμου, σε ένα τετραπρόσωπο σχήμα υψηλής έντασης και υποκριτικής δεξιοτεχνίας, που φέρνει στο φως τη σκληρή αλήθεια πίσω από τις κοινωνικές μάσκες, τα παιχνίδια εξουσίας και τις προσωπικές μας ψευδαισθήσεις.

Το έργο, με αφορμή μια φαινομενικά απλή επίσκεψη ενός νεαρού ζευγαριού σε ένα ώριμο παντρεμένο ζευγάρι, εξελίσσεται σε μια νύχτα αποκαλύψεων, έντονων συγκρούσεων και συναισθηματικής απογύμνωσης, σε μια ιστορία που ισορροπεί ανάμεσα στο τραγικό και το ειρωνικά αστείο.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση : Τζένη Μαστοράκη

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Τσαφούλιας

Σκηνικά: Μαίρη Τσαγκάρη

Κοστούμια: Ντένη Βαχλιώτη

Μουσική:TedRegklis

Σχεδιασμός Φωτισμών: Σωτήρης Τσαφούλιας, Έλενα Πετροπούλου

Φωτογραφίες &Artwork: Γκέλυ Καλαμπάκα

Βοηθός Σκηνοθέτη: Καρολίνα Ζαπατίνα

Βοηθός Σκηνογράφου: Έλλη Σπένδου, Αλίκη Σπανουδάκη

Βοηθός Ενδυματολόγου: Γιώργος Κατσώνης

Διανομή

Τζώρτζ: Βλαδίμηρος Κυριακίδης

Μάρθα: Έφη Μουρίκη

Νικ: Σπύρος Σταμούλης

Χάνι: Ελεάνα Στραβοδήμου

Οργάνωση Παραγωγής: Κωνσταντίνα Νταντάμη

Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

Διεύθυνση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων: Όλγα Παυλάτου

Social Media: Renegade Media

Πρόγραμμα παραστάσεων

Από 1/10 έως 6/12 για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων

Τετάρτη 20:00 | Πέμπτη 20:00 | Παρασκευή 21:00

Σάββατο 18:00 και 21:00 | Κυριακή 19:30

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