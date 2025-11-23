Εκκλησιαστικός ηγέτης και συγγραφέας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 23 Νοεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Αμφιλόχιος και Αμφιλοχία.

Ο Αμφιλόχιος γεννήθηκε στην Καισάρεια της Καππαδοκίας στα μέσα του 4ου αιώνα και ήταν εξάδελφος του Γρηγορίου του Ναζιανζηνού. Από τη συγγένειά του αυτή εξηγείται η φιλία του με τους μεγάλους πατέρες της Εκ­κλησίας, Μέγα Βασίλειο, Γρηγόριο Νύσσης και Ιωάννη Χρυ­σόστομο. Σπούδασε αρχικά κοντά στον ρητοροδιδάσκαλο πατέρα του και στον Λιβάνιο και στη συνέχεια άσκησε το επάγ­γελμα του συνηγόρου στην Κωνσταν­τινούπολη.

Πιστός χριστιανός εγκατέλειψε το επάγγελμά του και αποσύρθηκε για άσκηση σε έρημο της Καππαδοκίας γύρω στο 370, όπου ασκήτευσε για μία τριετία.

Το 373 ο αρχιεπίσκοπος Καισαρείας Μέγας Βασίλειος τον χειροτόνησε επίσκοπο Ικονίου, σε μία περίοδο ιδιαίτερης έξαρσης των αιρέσεων και ιδιαίτερα του Αρειανισμού. Ο Αμφιλόχιος με την εκκλησιαστική του δράση και το συγγραφικό του έργο αναδείχθηκε σε διαπρύσιο κήρυκα της ορθής πίστης και μεγάλο πολέμιο των αιρέσεων.

Απολυτίκιο

Σοφίας την έλλαψιν ως καθαρὸς μυηθείς, δογμάτων ορθότητος φωτοειδεὶς αστραπάς εκλάμπεις τοις πέρασι· συ γαρ την εν Τριάδι ομοούσιον φύσιν εκήρυξας, ασυγχύτως καθελών τας αιρέσεις. Διο σε, ιεράρχα Αμφιλόχιε, Χριστός εδόξασε.

Πηγή: sansimera.gr