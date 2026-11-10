Στις 10 Νοεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκη, μιας ξεχωριστής μορφής της πίστης και της αγάπης προς τον συνάνθρωπο. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Αρσένιος και Αρσενία.

Ο Άγιος Αρσένιος γεννήθηκε το 1840 στα Φάρασα της Καππαδοκίας. Τα πρώτα του γράμματα τα έμαθε στη Νίγδη, ενώ σε ηλικία 26 ετών αποφάσισε να αφιερώσει ολοκληρωτικά τη ζωή του στον Θεό, ακολουθώντας τον μοναχικό βίο. Στη συνέχεια χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος, λαμβάνοντας αργότερα και το οφίκιο του αρχιμανδρίτη.

Επιστρέφοντας στα Φάρασα, ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για τη μόρφωση των παιδιών και φρόντισε να δημιουργήσει έναν χώρο διδασκαλίας. Επειδή, όμως, οι συνθήκες της εποχής ήταν δύσκολες, βρήκε έναν ευφυή τρόπο να προστατεύσει το έργο του. Αντί για θρανία, τοποθέτησε στο πάτωμα δέρματα προβάτων, όπου τα παιδιά γονατισμένα παρακολουθούσαν τα μαθήματά τους. Έτσι, οι Τούρκοι που περνούσαν έξω από τον χώρο πίστευαν πως τα παιδιά προσεύχονταν, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι εκεί λειτουργούσε ένα μικρό σχολείο.

Η αγάπη του Αγίου προς τον άνθρωπο δεν γνώριζε διακρίσεις. Όταν οι κάτοικοι τού έφερναν ασθενείς για να τους διαβάσει ευχές, δεν τον απασχολούσε αν ήταν χριστιανοί ή μουσουλμάνοι. Το μόνο που ήθελε να γνωρίζει ήταν από ποια ασθένεια υπέφεραν, ώστε να επιλέξει την κατάλληλη προσευχή. Για εκείνον, κάθε άνθρωπος που ζητούσε βοήθεια άξιζε την ίδια φροντίδα και συμπόνια.

Ιδιαίτερη σημασία έδινε και στη διάδοση του Ευαγγελίου. Είχε μεταφράσει αρκετές ευαγγελικές περικοπές στη φαρασιώτικη διάλεκτο, προκειμένου οι πιστοί να κατανοούν καλύτερα τα ιερά κείμενα. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας διάβαζε το Ευαγγέλιο διαδοχικά στα ελληνικά, στα φαρασιώτικα και στα τουρκικά, ώστε όλοι να μπορούν να παρακολουθούν το μήνυμά του.

Ο Άγιος φαίνεται πως είχε από νωρίς αντιληφθεί ότι κάποια στιγμή οι κάτοικοι των Φαράσων θα αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και να αναζητήσουν μια νέα ζωή στην Ελλάδα. Γι’ αυτό τους συμβούλευε να αποταμιεύουν χρήματα, ώστε να είναι προετοιμασμένοι για το δύσκολο ταξίδι. Παράλληλα, φρόντισε να βαπτιστούν όλα τα παιδιά που δεν είχαν λάβει ακόμη το Άγιο Βάπτισμα. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο μικρός Αρσένιος Εζνεπίδης, ο οποίος έμελλε αργότερα να γίνει ο γνωστός και αγαπητός Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

Η αναχώρηση των Φαρασιωτών για την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στις 14 Αυγούστου 1924, στο πλαίσιο της ελληνοτουρκικής συμφωνίας για την ανταλλαγή των πληθυσμών. Κατά τη διάρκεια της πορείας τους, ανήμερα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, σταμάτησαν στο πρώτο χωριό της διαδρομής τους, τις Άγχιαβούδες (Γιάχ-Γυαλί), όπου και γιόρτασαν τη μεγάλη αυτή ημέρα της Ορθοδοξίας.

Ο Άγιος Αρσένιος, ωστόσο, επέστρεψε για τελευταία φορά στα αγαπημένα του Φάρασα. Εκεί είχε να εκπληρώσει ένα σημαντικό χρέος: να παραλάβει το ιερό λείψανο του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, το οποίο φυλασσόταν κάτω από την Αγία Τράπεζα του ναού των Αγίων Βαραχησίου και Ιωνά.

Πολλές φορές είχε αναφέρει στους συγχωριανούς του πως στην Ελλάδα θα παρέμενε μόνο σαράντα ημέρες. Και πράγματι, τα λόγια του επαληθεύτηκαν. Στις 10 Νοεμβρίου 1924, μόλις σαράντα ημέρες μετά την άφιξή του, παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό στην Κέρκυρα.

Η αναγνώριση της αγιότητάς του ήρθε πολλά χρόνια αργότερα. Στις 11 Φεβρουαρίου 1986, η Ορθόδοξη Εκκλησία τον κατέταξε επίσημα στο Αγιολόγιο, αναγνωρίζοντας τον θαυματουργικό χαρακτήρα της δράσης του και τα πνευματικά χαρίσματα που τον διέκριναν.

Ο Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης παραμένει μέχρι σήμερα φωτεινό παράδειγμα ανιδιοτελούς αγάπης, βαθιάς πίστης και προσφοράς χωρίς διακρίσεις. Η ζωή του μας υπενθυμίζει πως η αληθινή αγιότητα δεν βρίσκεται μόνο στα λόγια και στις προσευχές, αλλά κυρίως στην καθημερινή αγάπη, στη φροντίδα και στη θυσιαστική προσφορά προς κάθε άνθρωπο.

Απολυτίκια

Των Οσίων τον βίον εκμιμησάμενος, εν εσχάτοις τοις χρόνοις, Πάτερ Αρσένιε, επληρώθης δωρεών του θείου Πνεύματος, και θαυμάτων γεγονός, θεοφόρε αυτουργός, παρέχεις ενί εκάστω, τας εκ Θεού χορηγίας, ταις ικεσίαις σου προς Κύριον.

Βίον ένθεον, καλώς ανύσας, σκεύος τίμιον του Παρακλήτου, ανεδείχθης θεοφόρε Αρσένιε, και των θαυμάτων την χάριν δεξάμενος, πάσι παρέχεις ταχείαν βοήθειαν, Πάτερ ’Οσιε Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.