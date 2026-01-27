Ο Άγιος Δημήτριος ήταν ένας Νεομάρτυρας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο οποίος βρήκε μαρτυρικό θάνατο (αποκεφαλίστηκε) για την πίστη του το 1784. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του κάθε χρόνο στις 27 Ιανουαρίου.

Καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη. Σε ηλικία 25 ετών, εργαζόταν ως υπάλληλος στο χριστιανικό καπηλειό του Χατζή Παναγιώτη, στον Γαλατά. Σύμφωνα με τους συναξαριστές ήταν «εύμορφος εις την όψιν, δυνατός εις το σώμα και σεμνός εις τα ήθη».

Στο καπηλειό του Χατζή Παναγιώτη σύχναζαν και κάποιοι μουσουλμάνοι από τον Πόντο, οι οποίοι τον φθονούσαν και προσπαθούσαν ανεπιτυχώς να τον παρασύρουν στη θρησκεία τους. Κάποια μέρα, έπειτα από πολύωρη οινοποσία, οι Τουρκοπόντιοι διώχθηκαν από τον οινοπώλη, με τη ρωμαλέα συνδρομή του Δημητρίου. Κατά τη διάρκεια, όμως, της συμπλοκής τραυματίσθηκε ένας από αυτούς και κατήγγειλε το γεγονός στις Οθωμανικές αρχές.

Ο Δημήτριος δεν μπόρεσε να αποδείξει την αθωότητά του και του ετέθη το δίλημμα: ή γίνεσαι Μουσουλμάνος ή πεθαίνεις. Ο Δημήτριος απέρριψε κάθε πρόταση να αλλαξοπιστήσει κι έτσι στις 27 Ιανουαρίου 1784 αποκεφαλίστηκε μπροστά στο οινοπωλείο, όπου εργαζόταν.

Με πληροφορίες από το sansimera.gr