Ο επονομαζόμενος και νέος ασκητής, για να αντιδιαστέλλεται με άλλους αγιάσαντες Γεράσιμους. Είναι ο προστάτης της νήσου Κεφαλληνίας, στην οποία τιμάται ιδιαιτέρως.

Ο Γεράσιμος γεννήθηκε το 1509 στα Τρίκαλα Κορινθίας από πλούσιους γονείς, τον Δημήτριο και την Καλή. Ο πατέρας του καταγόταν από την ονομαστή βυζαντινή οικογένεια των Νοταράδων.

Σε νεαρή ηλικία εγκατέλειψε την πατρική οικία. Περιηγήθηκε τη Ζάκυνθο και, αφού επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη, το Άγιο Όρος, μονές της Ανατολής, τα Ιεροσόλυμα, όπου χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος, τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, την Αίγυπτο και την Κρήτη, κατέληξε πάλι στη Ζάκυνθο και εγκαταστάθηκε σε μια -σωζόμενη μέχρι σήμερα- σπηλιά στην ορεινή Ζάκυνθο, βόρεια της Μονής των Κρημνών και του σημερινού γνωστότατου «Ναυαγίου».

Αργότερα, έχτισε γυναικείο μοναστήρι με την ονομασία Νέα Ιερουσαλήμ στη θέση Ομαλά της Κεφαλληνίας, όπου μόνασε.

Ο Γεράσιμος «εκοιμήθη εν ειρήνη» στις 15 Αυγούστου 1579. Η μνήμη του δεν εορτάζεται από την εκκλησία την ημέρα τού θανάτου του, λόγω της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, αλλά στις 20 Οκτωβρίου, ημέρα της ανακομιδής των λειψάνων του, οπότε εορτάζουν και οι φέροντες το όνομά του. Επίσης, στις 16 Αυγούστου γίνεται στα Ομαλά Κεφαλληνίας η περιφορά τού άφθαρτου λειψάνου του στη μονή που πήρε και το όνομά του.

Απολυτίκιο

Των Ορθοδόξων προστάτην και εν σώματι άγγελον, και θαυματουργὸν θεοφόρον νεοφανέντα ημίν, επαινέσωμεν πιστοὶ θείον Γεράσιμον· ότι αξίως παρά Θεού απείληφεν, ιαμάτων την αέναον χάριν· ρώννυσι τους νοσούντας, δαιμονώντας ιάται· διο και τοις τιμώσιν αυτόν, βρύει ιάματα.