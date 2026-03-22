Χριστιανός ασκητής από τη Συρία, που διετέλεσε ηγούμενος της Μονής του Σινά. Είναι γνωστός για το έργο του «Κλίμαξ», ένα από τα σημαντικότερα της χριστιανικής γραμματείας, που περιλαμβάνει τριάντα λόγους περί αρετής, ο καθένας από τους οποίους αναφέρεται σε μία αρετή, ξεκινώντας από τις πιο πρακτικές και ανεβαίνοντας σαν σκαλοπάτια στις πιο υψηλές. Η Εκκλησία τον ανακήρυξε Όσιο και η μνήμη του εορτάζεται κάθε χρόνο στις 30 Μαρτίου και την Δ’ Κυριακή των Νηστειών (22 Μαρτίου 2026).

Ο Ιωάννης γεννήθηκε περί το 579 στη Συρία και ασπάσθηκε το μοναχικό βίο στη Μονή του Σινά, σε ηλικία 16 ετών. Η επιθυμία του για αυστηρότερη άσκηση εκφράστηκε με την αναχώρησή του σε σπήλαιο, όπου έζησε για περίπου 40 χρόνια. Η αυστηρότητα του ασκητικού του βίου τον κατέστησε υπόδειγμα για τους ασκητές, ενώ η εν γένει προσωπικότητά του και το έργο του επηρέασαν βαθύτατα την εξέλιξη του Ορθόδοξου μοναχισμού. Η «Κλίμαξ» έγινε πνευματικός οδηγός των μοναχών και των πιστών γενικότερα. Κοιμήθηκε περί το 649 στη Μονή του Σινά, όπου ήταν ηγούμενος.

Απολυτίκιο

Θείον κλίμακα, υποστηρίξας, την των λόγων σου, μέθοδον πάσι, Μοναστών υφηγητὴς αναδέδειξαι, εκ πρακτικής Ιωάννη καθάρσεως, πρὸς θεωρίας ανάγων την έλαμψιν. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Περιεχόμενα της Κλίμακος

Περί αποταγής

Περί απροσπαθείας

Περί ξενιτείας

Περί υπακοής

Περί μετανοίας

Περί μνήμης θανάτου

Περί του χαροποιού πένθους

Περί αοργησίας καί πραότητος

Περί μνησικακίας

Περί καταλαλιάς

Περί πολυλογίας και σιωπής

Περί ψεύδους

Περί ακηδίας

Περί γαστριμαργίας

Περί αγνείας

Περί φιλαργυρίας

Περί αναισθησίας

Περί ύπνου και προσευχής

Περί αγρυπνίας

Περί δειλίας

Περί κενοδοξίας

Περί υπερηφανείας

Περί λογισμών βλασφημίας

Περί πραότητος και απλότητος

Περί ταπεινοφροσύνης

Περί διακρίσεως

Περί ησυχίας

Περί προσευχής

Περί απαθείας

Περί αγάπης, ελπίδος και πίστεως