Όσιος και αναχωρητής της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 29 Σεπτεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Κυριάκος.

Ο Κυριακός γεννήθηκε στην Κόρινθο το 446 και σε νεαρή ηλικία πήγε στα Ιεροσόλυμα, όπου εισήλθε στο μοναχικό βίο από τον μετέπειτα Άγιο Ευθύμιο. Σε ηλικία 40 ετών χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και από τα εβδομήντα του γύρισε πολλά μοναστήρια και σκήτες, όπου έζησε με αυστηρότατη άσκηση. Τελικά, πέθανε σε ηλικία 107 χρόνων.

Απολυτίκιο

Χριστώ ηκολούθησας, καταλιπών τα της γης, και βίον ισάγγελον, επολιτεύσω σαφώς, ως άσαρκος Όσιε, συ γαρ εν ταιςς ερήμοις, προσχωρών θείω πόθω, σκίλλη πίκρα την πάλαι, πικράν γεύσιν απώσω. Διο Κυριακὲ θεοφόρε, αξίως δεδόξασαι.