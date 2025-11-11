Μεγαλομάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 11 Νοεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Μηνάς.

Ο Μηνάς ήταν στρατιωτικός και υπηρετούσε στο Κοτύαιο της Φρυγίας επί Διοκλητιανού (284-305) και Μαξιμιανού (286-305). Επειδή δεν ανεχόταν την ειδωλολατρεία, αποσύρθηκε στα όρη της περιοχής, όπου ζούσε με νηστεία και προσευχές. Κατά τον διωγμό των χριστιανών κατέβηκε στο Κοτύαιο για να ενισχύσει τους διωκομένους. Εκεί συνελήφθη, ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό και μαρτύρησε με αποκεφαλισμό.

Ο Άγιος Μηνάς είναι πολιούχος του Ηρακλείου Κρήτης, της Καστοριάς, της Ελευθερούπολης Καβάλας και της Σαλαμίνας.

Άγιος Μηνάς

Τους μεγίστους αγώνας του μαρτυρίου σου, καρτεροψύχως ανύσας Μεγαλομάρτυς Μηνά, ουρανίων δωρεών λαμπρώς ηξίωσαι, και θαυμάτων αυτουργός, εκ Θεού αναδειχθείς, προστάτης ημίν εδόθης, και βοηθός εν ανάγκαις, και αντιλήπτωρ εναργέστατος.

Tρισάριθμον σύνταγμα των αθλητών του Χριστού συμφώνως τιμήσωμεν ως καθαιρέτας εχθρού, Μηνάν τον αοίδημον, Βίκτωρα τον γενναίον και Βικέντιον άμα, τούτοις συνευφημούντες στεφανίδα την θείαν. Αυτών, Χριστέ, ικεσίαις πάντας ελέησον.

Τρισάριθμον σύνθημα, των αθλοφόρων Χριστού, υμνήσωμεν άσμασι, χαριστηρίοις πιστοί, Μηνάν τον αοίδιμον, Βίκτωρα τον γενναίον, και Βικέντιον θείον, πλάνην την των ειδώλων, καταργήσαντας πίστει. Αυτών ταις ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.

Πηγή: sansimera.gr

Επιμέλεια: Κάτια Χριστίδου