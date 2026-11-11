Ο Άγιος Μηνάς συγκαταλέγεται στους Μεγαλομάρτυρες της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας και η μνήμη του εορτάζεται στις 11 Νοεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι έχουν το όνομα Μηνάς.

Ο Άγιος Μηνάς υπηρέτησε ως στρατιωτικός στο Κοτύαιο της Φρυγίας, κατά την περίοδο της βασιλείας των αυτοκρατόρων Διοκλητιανού (284-305) και Μαξιμιανού (286-305). Επειδή δεν μπορούσε να αποδεχτεί την ειδωλολατρική λατρεία, εγκατέλειψε τη στρατιωτική του ζωή και αποσύρθηκε στα βουνά της περιοχής, αφιερώνοντας τον χρόνο του στη νηστεία και την προσευχή. Όταν ξεκίνησαν οι διωγμοί εναντίον των χριστιανών, επέστρεψε στο Κοτύαιο με σκοπό να συμπαρασταθεί και να ενθαρρύνει όσους υπέφεραν για την πίστη τους. Εκεί συνελήφθη από τις αρχές, δήλωσε με θάρρος την πίστη του στον Χριστό και τελικά υπέστη μαρτυρικό θάνατο με αποκεφαλισμό.

Ο Άγιος Μηνάς είναι πολιούχος του Ηρακλείου Κρήτης, της Καστοριάς, της Ελευθερούπολης Καβάλας και της Σαλαμίνας.

Απολυτίκια

Τους μεγίστους αγώνας του μαρτυρίου σου, καρτεροψύχως ανύσας Μεγαλομάρτυς Μηνά, ουρανίων δωρεών λαμπρώς ηξίωσαι, και θαυμάτων αυτουργός, εκ Θεού αναδειχθείς, προστάτης ημίν εδόθης, και βοηθός εν ανάγκαις, και αντιλήπτωρ εναργέστατος.

Στρατείαν κατέλιπες την κοσμικήν, αθλητά, ουράνιον είληφας την κληρουχίαν, σοφέ, και στέφος αμάραντον, δόξαν αποδιώξας βασιλέως γηίνου, άθλους δε διανύσας μαρτυρίου γενναίου. Διό, μεγαλομάρτυς Μηνά, πρέσβευε σωθήναι ημάς.

Tρισάριθμον σύνταγμα των αθλητών του Χριστού συμφώνως τιμήσωμεν ως καθαιρέτας εχθρού, Μηνάν τον αοίδημον, Βίκτωρα τον γενναίον και Βικέντιον άμα, τούτοις συνευφημούντες στεφανίδα την θείαν. Αυτών, Χριστέ, ικεσίαις πάντας ελέησον.

Τρισάριθμον σύνθημα, των αθλοφόρων Χριστού, υμνήσωμεν άσμασι, χαριστηρίοις πιστοί, Μηνάν τον αοίδιμον, Βίκτωρα τον γενναίον, και Βικέντιον θείον, πλάνην την των ειδώλων, καταργήσαντας πίστει. Αυτών ταις ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.