Πατριάρχης Ιεροσολύμων (632-634) και άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η μνήμη του τιμάται στις 16 Δεκεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Μόδεστος.

Ο Μόδεστος ως επίτροπος του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ζαχαρία (609-632), που είχε συλληφθεί αιχμάλωτος από τους Πέρσες, αναστήλωσε και ανακαίνισε όλα τα ιερά προσκυνήματα των Αγίων Τόπων, τα οποία είχαν καταστραφεί από την επιδρομή των Περσών το 614.

Aπολυτίκιο

Oσίως τoν βίον σου διαπεράσας σοφέ, ποδήρει κεκόσμησαι ιερωσύνης φαιδρώ, ιερόαθλε Μόδεστε, όθεν και εναθλήσας προθυμότατα πάτερ, νυν εν αγαλλιάσε τω Χριστώ συναγάλλη, πρεσβεύων υπὲρ πάντων ημών των ευφημούντων σε.

Λαογραφία

Ο Άγιος Μόδεστος θεωρείται προστάτης των ζώων και των κτηνοτρόφων. Στο ευχολόγιο υπάρχει μάλιστα και ειδική ευχή «εις κτήνη», που κατά την παράδοση θεωρείται έργο του αγίου.

Η ημέρα της εορτής αποτελούσε παραδοσιακή αργία, με προσφορές άρτων και κολλύβων στον ναό από τους γεωργούς, οι οποίοι με τον αγιασμό εκείνης της ημέρας ράντιζαν τα σπαρμένα χωράφια τους. Κόλλυβα του αγίου έριχναν στα χωράφια, για να εξασφαλίσουν τη γονιμότητα της γης, ενώ κόλλυβα και άρτο έδιναν και στα ζώα τους να φάνε, για να έχουν την προστασία του.

Πηγή: sansimera.gr