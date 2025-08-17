Ιερομάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου εορτάζεται στις 17 Αυγούστου. Την ημέρα αυτή γιορτάζει ο Μύρων.

Ο Μύρων ήταν ιερέας στην Αχαΐα και αποκεφαλίστηκε κατά την περίοδο των χριστιανικών διωγμών του Ρωμαίου αυτοκράτορα Δέκιου (249-251).

Ο Άγιος Μύρων είναι πολιούχος των Αντικυθήρων. Τμήμα του λειψάνου του βρίσκεται στη Μονή Κύκκου της Κύπρου.

Απολυτίκιον

Ως θείον αλάβαστρον, των ιερών αρετών, πιστώς ιεράτευσας, τη Εκκλησία Χριστού, και χαίρων ενήθλησας, όθεν τη ευωδία, των εν σοι χαρισμάτων, Μύρων Ιερομάρτυς, των παθών το δυσώδες, απέλασαν ανενδότως, εκ των ψυχών ημών.

Πηγή: sansimera.gr