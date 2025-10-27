Επιμέλεια: Σπυριδωνία Κρανιώτη

Ο Άγιος Νέστορας, νέος και γενναίος μαθητής του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, μαρτύρησε για τη χριστιανική του πίστη κατά τους διωγμούς του αυτοκράτορα Μαξιμιανού. Η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του στις 27 Οκτωβρίου, μία ημέρα μετά τη μνήμη του φίλου και καθοδηγητή του, Αγίου Δημητρίου.

Ο Νέστωρ είναι γνωστός από τη συμπλοκή του με τον ειδωλολάτρη παλαιστή Λυαίο ενώπιον του αυτοκράτορα Μαξιμιανού στη Θεσσαλονίκη. Προτού παλέψει με τον Λυαίο προσήλθε στη φυλακή, όπου ήταν φυλακισμένος ο φίλος του Δημήτριος και ζήτησε την ευλογία του. Ο Άγιος τον ευλόγησε και του έδωσε κουράγιο.

Έτσι, ο Νέστωρ μπήκε με θάρρος στο στάδιο της Θεσσαλονίκης. Αφού αναφώνησε «Θεέ του Δημητρίου βοήθει μοι», όρμησε κατά του γιγαντόσωμου και προκλητικού, τον οποίο κατέβαλε και θανάτωσε με μαχαίρι, προς κατάπληξη τόσο του Μαξιμιανού, όσο και τού πλήθους.

Το γεγονός θεωρήθηκε νίκη του χριστιανισμού επί της ειδωλολατρίας. Αυτό εξηγείται και από την απόφαση του Μαξιμιανού να διατάξει τον αποκεφαλισμό του Νέστορα.

Απολυτίκιο

Αθλητής ευσεβείας ακαταγώνιστος, ως κοινωνός και συνήθης του Δημητρίου οφθείς, ηγωνίσω ανδρικώς Νέστωρ μακάριε, τη θεϊκή γαρ αρωγή, τον Λυαίον καθελών, ως άμωμον ιερείον, σφαγιασθεὶς προσηνέχθης, τω Αθλοθέτη και Θεώ ημών.

