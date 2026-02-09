Μάρτυρας της Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 9 Φεβρουαρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν το όνομα Νικηφόρος.

O Νικηφόρος έζησε στα χρόνια των αυτοκρατόρων Ουααλεριανού (253-259) και Γαλιηνού (259-268) και καταγόταν από την Αντιόχεια. Συνδεόταν στενά με τον ιερέα Σαπρίκιο, ο οποίος όμως έτρεφε μεγάλο μίσος εναντίον του, γιατί πίστεψε τα λόγια κάποιου συκοφάντη. O Νικηφόρος ζητούσε επανειλημμένα από τον ιερέα να του πει τον λόγο και να τον συγχωρέσει, όμως μάταια.

Όταν το 257 ξέσπασε μεγάλος διωγμός κατά των Χριστιανών, συνελήφθησαν πολλοί επίσκοποι και ιερείς, μεταξύ των οποίων και ο Σαπρίκιος. Μόλις ο Νικηφόρος διέκρινε μεταξύ των συλληφθέντων και τον Σαπρίκιο, έτρεξε και έπεσε στα γόνατά του και τον παρακάλεσε με δάκρυα να τον συγχωρήσει. O Σαπρίκιος αρνήθηκε πεισματικά.

Μετά το μαστίγωμα που δέχθηκε, ο Νικηφόρος τον πλησίασε και πάλι, ασπάσθηκε τις πληγές του και του ζήτησε να του δώσει έστω και την τελευταία στιγμή την ευλογία του. O Σαπρίκιος ανένδοτος, τον απομάκρυνε και οδηγήθηκε για αποκεφαλισμό.

Η άρνηση και η αδιαλλαξία του Σαπρίκιου, τον κατέστησαν ανάξιο στα μάτια του Θεού. Χωρίς πλέον τη δύναμη της θείας χάρης, δεν άντεξε τα βασανιστήρια και την ώρα του αποκεφαλισμού λύγισε και ζήτησε να θυσιάσει στο είδωλα. Μόλις το άκουσε ο Νικηφόρος, έτρεξε και τον παρακάλεσε να ανακαλέσει την άρνησή του. Εκνευρισμένοι τότε οι δήμιοι, αποκεφάλισαν και τον Νικηφόρο.

Απολυτίκιο

Αγάπη του Κτίσαντος, καταυγασθείς την ψυχήν, του νόμου της χάριτος, εκπληρωτής ακριβής, εμφρόνως γεγένησαι, όθεν και τον πλησίον, ως σαυτὸν αγαπήσας, ήθλησας Νικηφόρε, και τον όφιν καθείλες, εντεύθεν εν ομονοία, ημάς διατήρησαν.

