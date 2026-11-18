Ο Άγιος Πλάτων έζησε κατά τα τέλη του 3ου αιώνα μ.Χ. Καταγόταν από την Άγκυρα της Γαλατίας, στη Μικρά Ασία, και ήταν αδελφός του Αγίου Αντιόχου, ο οποίος επίσης μαρτύρησε για την πίστη του στον Χριστό.

Από νεαρή ηλικία συνελήφθη από τους ειδωλολάτρες, επειδή κήρυττε με θάρρος και παρρησία τη χριστιανική του πίστη. Στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον του ηγεμόνα Αγριππίνου. Εκείνος, εντυπωσιασμένος από την ομορφιά και τη νεανική του ηλικία, αλλά και γνωρίζοντας ότι διέθετε μεγάλη περιουσία, προσπάθησε να τον προσελκύσει με κολακείες και υποσχέσεις, προκειμένου να τον κάνει να αρνηθεί τον Χριστό. Ο Άγιος, όμως, δεν υπέκυψε στις πιέσεις του και παρέμεινε ακλόνητος στην πίστη του στον έναν και αληθινό Θεό.

Όταν ο Αγριππίνος αντιλήφθηκε ότι οι υποσχέσεις και οι δελεασμοί του δεν είχαν αποτέλεσμα, αποφάσισε να τον φοβίσει απειλώντας τον με σκληρά βασανιστήρια. Ωστόσο, ο Άγιος Πλάτων δεν δείλιασε ούτε στιγμή και εξακολούθησε να ομολογεί με θάρρος την πίστη του. Τότε ο ηγεμόνας διέταξε να τον μαστιγώσουν με μεγάλη αγριότητα και στη συνέχεια να τον βασανίσουν με πυρακτωμένες ράβδους.

Παρά τα φρικτά βασανιστήρια, ο Άγιος παρέμεινε πιστός στον Ιησού Χριστό, χωρίς να αρνηθεί την πίστη του. Η σταθερότητα και η αφοσίωσή του στον Κύριο οδήγησαν τελικά τον ηγεμόνα να διατάξει τον αποκεφαλισμό του, το έτος 306 μ.Χ. Με αυτόν τον τρόπο, ο Άγιος Μεγαλομάρτυρας Πλάτων ολοκλήρωσε την επίγεια ζωή του, παραδίδοντας την ψυχή του στον Κύριο και λαμβάνοντας ως ανταμοιβή το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου.

Απολυτίκιο

Δυάς η ευκλεής, των κλεινών Αθλοφόρων, εδόξασε λαμπρώς, την Αγίαν Τριάδα, ο Πλάτων ο ένδοξος, Ρωμανός τε ο ένθεος, εναθλήσαντες, και τον εχθρόν καθελόντες, όθεν πάντοτε, υπὲρ ημών δυσωπούσι, τον μόνον Φιλάνθρωπον.