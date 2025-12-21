Στις 21 Δεκεμβρίου εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Θεμιστοκλή, Μάρτυρα της Χριστιανικής Εκκλησίας. Σήμερα γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν το όνομα Θεμιστοκλής και Θεμιστόκλεια.

Ο Θεμιστοκλής καταγόταν από τα Μύρα της Λυκίας κι έζησε τον 3ο αιώνα. Ήταν βοσκός στο επάγγελμα. Την εποχή που βασίλευε ο αυτοκράτορας Δέκιος (249-251). Ο Ασκληπιός, ο διοικητής της Λυκίας, ξεκίνησε διωγμό κατά των χριστιανών και ο στόχος του ήταν να συλλάβει τον Διοσκουρίδη, μετέπειτα μάρτυρα και άγιο. Ο Διοσκουρίδης, όμως, κατέφυγε στο όρος όπου έβοσκε ο Θεμιστοκλής τα πρόβατά του.

Οι άνθρωποι του διοικητή κίνησαν και αυτοί προς το όρος όπου και συνάντησαν τον Θεμιστοκλή. Όταν ερωτήθηκε για την πίστη του δεν δίστασε ούτε στιγμή να ομολογήσει τον ένα και μοναδικό Θεό. Οι στρατιώτες ακούγοντας την ομολογία αυτή της πίστης του τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στον Ασκληπιό. Παρ’ όλες τις απειλές που δέχθηκε, έμεινε ακλόνητος στην πίστη του. Αυτό εξόργισε τον Ασκληπιό και διέταξε τον βασανισμό του. Ο Θεμιστοκλής παρέδωσε το πνεύμα του κατά τη διάρκεια του μαρτυρίου.

Πηγή: sansimera.gr