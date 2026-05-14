Ο Άγιος Θεράπων είναι ιερομάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας και η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Μαΐου. Την ίδια ημέρα γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Θεράπων, ενώ θεωρείται και πολιούχος της πόλης του Ζωγράφου στην Αττική.

Σύμφωνα με την παράδοση, ο Άγιος έζησε πιθανότατα τον 7ο αιώνα. Καταγόταν από την Αλαμανία και αργότερα έγινε επίσκοπος σε παραλιακή πόλη της Κύπρου, της οποίας το όνομα δεν διασώζεται. Εκεί μαρτύρησε για την πίστη του. Όταν αργότερα οι Άραβες απείλησαν να καταλάβουν την Κύπρο, τα λείψανά του μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη για να προστατευθούν.

Η ζωή του χαρακτηριζόταν από απλότητα, αυστηρή άσκηση και βαθιά αφοσίωση στον Θεό. Με εγκράτεια και πνευματικούς αγώνες καλλιέργησε τις αρετές και διακρίθηκε ως θερμός κήρυκας του Χριστιανισμού. Η φήμη της αγίας ζωής του έφτασε έως τον επίσκοπο της Αλαμανίας, ο οποίος, με τη συγκατάθεση του λαού, τον χειροτόνησε επίσκοπο. Παρότι ο ίδιος δεν επιθυμούσε το αξίωμα, υπάκουσε στο θέλημα του Θεού και ανέλαβε την ποιμαντική διακονία με ταπεινοφροσύνη και ζήλο.

Ως επίσκοπος υπηρέτησε με συνέπεια την Ορθοδοξία και αγωνίστηκε υπέρ της τιμής των Αγίων Εικόνων κατά την περίοδο της Εικονομαχίας. Καταδίκασε δημόσια τους εικονομάχους, γεγονός που προκάλεσε την οργή τους. Έτσι τον συκοφάντησαν, τον φυλάκισαν και τον υπέβαλαν σε βασανιστήρια.

Σύμφωνα με την παράδοση, ο Άγιος σώθηκε με θαυματουργική επέμβαση αγγέλου και μεταφέρθηκε μέσα σε μία νύχτα από την Αλαμανία στα Ιεροσόλυμα.

Χρόνια αργότερα, κατά τη διάρκεια αραβικής επιδρομής στην Κύπρο, οι επιδρομείς κατέστρεψαν μοναστήρια και εκκλησίες και θανάτωσαν πολλούς χριστιανούς. Τότε συνέλαβαν και τον Άγιο Θεράποντα μέσα στον ναό, την ώρα που τελούσε τη Θεία Λειτουργία, και τον αποκεφάλισαν μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Αμέσως μετά το μαρτύριό του, σύμφωνα με τις διηγήσεις, εμφανίστηκε ουράνιο φως και ακούστηκαν αγγελικές μελωδίες, γεγονός που ενίσχυσε την πίστη των χριστιανών και προκάλεσε φόβο στους επιδρομείς.

Οι πιστοί ενταφίασαν το σώμα του Αγίου και αργότερα έκτισαν ναό προς τιμήν του. Πολλά χρόνια μετά, λίγο πριν από νέα αραβική επιδρομή, ο Άγιος εμφανίστηκε σε όραμα και ζήτησε να μεταφερθούν τα λείψανά του στην Κωνσταντινούπολη ώστε να μη βεβηλωθούν.

Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου και εκεί ανεγέρθηκε ναός αφιερωμένος στη μνήμη του. Από τότε, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, πολλοί πιστοί λαμβάνουν βοήθεια και θαυματουργικές ευεργεσίες επικαλούμενοι το όνομά του και τιμώντας την εικόνα του.