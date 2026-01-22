Ο Τιμόθεος ήταν ο πιο αγαπητός μαθητής του Αποστόλου Παύλου και ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του. Το όνομά του είναι ελληνικό και σημαίνει αυτός που τιμά τον Θεό, αλλά και αυτόν που τιμά ο Θεός.

Απόστολος εκ των εβδομήκοντα, η μνήμη του οποίου τιμάται από την Εκκλησία στις 22 Ιανουαρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Τιμόθεος και Τιμοθέα.

Ο Τιμόθεος γεννήθηκε στα Λύστρα της Λυκαονίας από Έλληνα πατέρα και Ιουδαία μητέρα, την Ευνίκη. Έμεινε πολύ μικρός ορφανός από πατέρα και η γιαγιά του, η Λωίδα, τον ανέθρεψε χριστιανικά.

Όταν ο απόστολος Παύλος επισκέφθηκε τα Λύστρα, εκτιμώντας τα πνευματικά του χαρίσματα και το φλογερό ιεραποστολικό του ζήλο, τον πήρε συνοδό του στη Β’ αποστολική περιοδεία, όπου έζησε όλες τις περιπέτειες του κορυφαίου αποστόλου για τη διάδοση του Ευαγγελικού μηνύματος. Μετά το μαρτυρικό θάνατο του Παύλου, επέστρεψε στην Έφεσο και συνέχισε την ιεραποστολική του δράση.

Κατά τη διάρκεια μιας ειδωλολατρικής εορτής της Αρτέμιδας στην Έφεσο, υπέστη άγριο ξυλοδαρμό και μαρτυρικό θάνατο από τον εξαγριωμένο ειδωλολατρικό όχλο, επειδή κατέκρινε τις τελετές τους.

Απολυτίκιο

Χρηστότητα εκδιδαχθείς, και νήφων εν πάσιν, αγαθήν συνείδησιν ιεροπρεπώς ενδυσάμενος, ήντλησας εκ του Σκεύους της εκλογής τα απόρρητα, και την πίστιν τηρήσας, τον ίσον δρόμον τετέλεκας, Απόστολε Τιμόθεε. Πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Πηγή: sansimera.gr